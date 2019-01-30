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Мадуро: Трамп приказал меня убить

Среда, 30 января 2019, 14:20
Мадуро: Трамп приказал меня убить

Отстраненный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявляет, что президент США Дональд Трамп отдал приказ его убить.

Об этом он сказал в интервью российскому изданию "РИА-Новости", отвечая на вопрос, не ожидает ли он нового покушения.  

"Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность", - сказал Мадуро.

Он также добавил, что его защищают силовики и Бог.

"Меня защищают, у нас есть хорошая система защиты, и, более того, у нас есть более существенная защита – это защита со стороны Бога, который даст мне длинную жизнь", - сказал Мадуро.

При этом он отказался отвечать на вопрос, защищают ли его российские частные охранники.

"Не могу этого сказать. No comment. Не комментирую ничего… У меня нет комментариев по этой теме", - сказал Мадуро.  

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Темы: ВенесуэлаТрамп
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