Мадуро: Трамп приказал меня убить
Отстраненный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявляет, что президент США Дональд Трамп отдал приказ его убить.
Об этом он сказал в интервью российскому изданию "РИА-Новости", отвечая на вопрос, не ожидает ли он нового покушения.
"Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность", - сказал Мадуро.
Он также добавил, что его защищают силовики и Бог.
"Меня защищают, у нас есть хорошая система защиты, и, более того, у нас есть более существенная защита – это защита со стороны Бога, который даст мне длинную жизнь", - сказал Мадуро.
При этом он отказался отвечать на вопрос, защищают ли его российские частные охранники.
"Не могу этого сказать. No comment. Не комментирую ничего… У меня нет комментариев по этой теме", - сказал Мадуро.
Напоминаем:
- В мае 2018 года во время военного парада с помощью беспилотника совершили покушение на Мадуро. В результате инцидента были ранены 7 солдат, сам президент и другие политики не пострадали. По данным источников, беспилотник был снаряжен взрывчаткой С4.
- Через несколько часов после взрыва Мадуро обвинил в покушении на себя Колумбию. Но она эти обвинения также отвергла.
- США также опровергли причастность к покушению на президента Венесуэлы.
23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
- Позже Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что на фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
- Европейский союз призвал как можно быстрее провести досрочные выборы в Венесуэле, в ином случае намерен признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве руководителя страны.
- Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на заседании ООН отверг это требование.
- Мадуро отклонил ультиматум ЕС по организации новых выборов в течение 8 дней.
- Военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва заявил о признании Хуана Гуаидо президентом страны.
- В Государственном департаменте США в связи с кризисом в Венесуэле создали должность специального представителя по вопросам этой страны. Эту должность занял Эллиот Абрамс.
- 29 января сообщалось, что из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы вылетел самолет "Боинг 777" без пассажиров, но с двумя экипажами.
- Позже парламент Венесуэлы заявил, что из страны пытались вывезти в Россию около 20 тонн золота.