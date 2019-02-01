Следователи РФ допросили 4 украинских моряков - адвокат
Российские следователи в течение двух дней, 30 и 31 января, допросили украинских моряков, военнопленных Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, Василия Сороку и Сергея Чулибу.
Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.
"В ходе следственных действий военнопленные ответили на вопросы следователей в рамках статьи 17 третьей Женевской конвенции от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными". Раненые военнопленные дополнительно ответили на вопросы адвокатов относительно состояния здоровья.
Кроме того, в отношении раненых военнопленных адвокатами были заявлены ходатайства о госпитализации в Украине или нейтральной стране (в соответствии с положениями Конвенции), и проведении медицинского обследования в лечебных учреждениях вне системы ФСИН.
Он добавил, что в отношении остальных военнопленных украинских моряков следственные действия будут производиться на следующей неделе.
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Напоминаем:
- 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
- После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения. По решению "судов", под арестом они будут находиться до 25 января 2019 года.
- Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.
- В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
- По мнению адвоката Ильи Новикова, суд по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год.
- 12 января в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что в ближайшие дни раненые во время атаки российских пограничников украинские моряки будут выписаны из больницы СИЗО и помещены в общие камеры.
- Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца - до 24 и 26 апреля - арест всем 24 военнопленным украинским морякам которых обвиняют в РФ в незаконном пересечении границы РФ. Защитники моряков обжаловали решение суда.
- 25 января ФСБ России сообщила адвокатам моряков и представителю СБУ, что направила документ о переводе трех украинцев из медчасти СИЗО"Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".
- 27 января российская активистка Виктория Ивлева сообщила, что в Москве трех военнопленных украинских моряков - Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку - перевели из медчасти в "Матросской тишин" в СИЗО Лефортово.
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