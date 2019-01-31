Следователи РФ допросили 4 украинских моряков - адвокат

Российские следователи в течение двух дней, 30 и 31 января, допросили украинских моряков, военнопленных Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, Василия Сороку и Сергея Чулибу.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"В ходе следственных действий военнопленные ответили на вопросы следователей в рамках статьи 17 третьей Женевской конвенции от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными". Раненые военнопленные дополнительно ответили на вопросы адвокатов относительно состояния здоровья.

Кроме того, в отношении раненых военнопленных адвокатами были заявлены ходатайства о госпитализации в Украине или нейтральной стране (в соответствии с положениями Конвенции), и проведении медицинского обследования в лечебных учреждениях вне системы ФСИН.

Он добавил, что в отношении остальных военнопленных украинских моряков следственные действия будут производиться на следующей неделе.

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