Сенат одобрил предложенную Трампом кандидатуру на пост главы Минюста США
Сенат США утвердил на пост генерального прокурора США Уильяма Барра, которого на эту должность выдвинул президент Дональд Трамп.
Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter.
A major victory for justice and the rule of law in America: the Senate just confirmed President @realDonaldTrump’s outstanding nominee William Barr as Attorney General— Sarah Sanders (@PressSec) 14 лютого 2019 р.
Таким образом, как пишет The New York Times, Сенат передал надзор за расследованием российского вмешательства в выборы в США в 2016 году и связей Трампа с россиянами в руки опытного юриста-республиканца, известного своими широкими взглядами на президентскую власть.
Барр заменил на посту генерального прокурора США Джеффа Сешнса, потерявшего доверие президента, после того, как самоустранился от надзора за расследованием в отношении Трампа, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.
Представители демократической партии ранее заявляли о сомнении в способости нового главы Минюста справедливо относиться к расследованию Мюллера, поскольку Барр заявлял, что специальный прокурор не должен рассматривать решение Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми как попытку препятствовать правосудию.
Напоминаем:
- Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
- В ноябре адвокаты Белого дома предоставили Мюллеру письменные ответы Трампа на вопросы о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
- Трамп сообщил, что ответы на вопросы Мюллера давал лично.
- Позже адвокаты Трампа заявили, что президент США больше не будет отвечать на дополнительные вопросы в процессе расследования о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
- The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.
- В конце января Мэтью Уитакер, исполняющий обязанности генерального прокурора США, объявил, что Мюллер заканчивает свое расследование российского вмешательства в президентскую кампанию 2016 года и вероятного сговора предвыборной кампании Трампа с россиянами.
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