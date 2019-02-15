Сенат одобрил предложенную Трампом кандидатуру на пост главы Минюста США

Сенат США утвердил на пост генерального прокурора США Уильяма Барра, которого на эту должность выдвинул президент Дональд Трамп.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

A major victory for justice and the rule of law in America: the Senate just confirmed President @realDonaldTrump’s outstanding nominee William Barr as Attorney General — Sarah Sanders (@PressSec) 14 лютого 2019 р.

Таким образом, как пишет The New York Times, Сенат передал надзор за расследованием российского вмешательства в выборы в США в 2016 году и связей Трампа с россиянами в руки опытного юриста-республиканца, известного своими широкими взглядами на президентскую власть.

Барр заменил на посту генерального прокурора США Джеффа Сешнса, потерявшего доверие президента, после того, как самоустранился от надзора за расследованием в отношении Трампа, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.

Представители демократической партии ранее заявляли о сомнении в способости нового главы Минюста справедливо относиться к расследованию Мюллера, поскольку Барр заявлял, что специальный прокурор не должен рассматривать решение Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми как попытку препятствовать правосудию.

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