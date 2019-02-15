Сенат одобрил предложенную Трампом кандидатуру на пост главы Минюста США

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Пятница, 15 февраля 2019, 06:17

Сенат США утвердил на пост генерального прокурора США Уильяма Барра, которого на эту должность выдвинул президент Дональд Трамп.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

Таким образом, как пишет  The New York Times, Сенат передал надзор за расследованием российского вмешательства в выборы в США в 2016 году и связей Трампа с россиянами в руки опытного юриста-республиканца, известного своими широкими взглядами на президентскую власть.

Барр заменил на посту генерального прокурора США Джеффа Сешнса, потерявшего доверие президента, после того, как самоустранился от надзора за расследованием в отношении Трампа, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.

Представители демократической партии ранее заявляли о сомнении в способости нового главы Минюста справедливо относиться к расследованию Мюллера, поскольку Барр заявлял, что специальный прокурор не должен рассматривать решение Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми как попытку препятствовать правосудию.

Напоминаем:

  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
  • В ноябре адвокаты Белого дома предоставили Мюллеру письменные ответы Трампа на вопросы о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
  • Трамп сообщил, что ответы на вопросы Мюллера давал лично.
  • Позже адвокаты Трампа заявили, что президент США больше не будет отвечать на дополнительные вопросы в процессе расследования о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
  • The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.
  • В конце января Мэтью Уитакер, исполняющий обязанности генерального прокурора США, объявил, что Мюллер заканчивает свое расследование российского вмешательства в президентскую кампанию 2016 года и вероятного сговора предвыборной кампании Трампа с россиянами.

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Темы: Трамп США Росcия


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