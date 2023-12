Сенат одобрил предложенную Трампом кандидатуру на пост главы Минюста США

Сенат США утвердил на пост генерального прокурора США Уильяма Барра, которого на эту должность выдвинул президент Дональд Трамп.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

A major victory for justice and the rule of law in America: the Senate just confirmed President @realDonaldTrump’s outstanding nominee William Barr as Attorney General