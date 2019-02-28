Новости дня: объединение Гриценко и Садового и разрыв "БПП" и "Еврооптимистов"

Садовый заявил о готовности объединиться с Гриценко, депутаты Найем, Залищук и Лещенко объявили о выходе из "БПП", а безвизовый режим с Израилем могут отменить — новости, которые были актуальны 28 февраля.

О Садовом и Гриценко

Гриценко и Садовый встречались для обсуждения объединения на президентских выборах — кандидаты в президенты заявили, что совместно опубликуют решение, когда договорятся.

О "Еврооптимистах"

Народные депутаты Найем, Залищук и Лещенко подали заявления о выходе из фракции "БПП".

О Порошенко и незаконном обогащении

Порошенко подал новый законопроект о наказании за незаконное обогащение — говорит, в нем "учтены все замечания" Конституционного суда. В то же время в ЦПК говорят, что он еще хуже, чем статья Януковича.

О Telegram

Напоминаем, что 29-го февраля в этом году нет, а Telegram-канал "Украинской правды" — есть! И не только в этом году. Подписывайтесь!

О других важных новостях

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Мюнхенский суд приговорил племянника пропагандиста Киселева к двум года и трем месяцам лишения свободы по делу о подготовке войны на Донбассе.

Украина может отменить безвизовый режим с Израилем — в МИД заявили о "систематичном нарушении прав украинских туристов".

Верховная Рада начала рассматривать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка" — этот документ приравнивает попытку введения многоязычия к попытке свергнуть конституционный строй.

Лондонский суд арестовал два особняка олигарха Дмитрия Фирташа и другое имущество на сумму в 50 миллионов фунтов.