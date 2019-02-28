Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости дня: объединение Гриценко и Садового и разрыв "БПП" и "Еврооптимистов"

Четверг, 28 февраля 2019, 20:25

Садовый заявил о готовности объединиться с Гриценко, депутаты Найем, Залищук и Лещенко объявили о выходе из "БПП", а безвизовый режим с Израилем могут отменить — новости, которые были актуальны 28 февраля.

О Садовом и Гриценко

Гриценко и Садовый встречались для обсуждения объединения на президентских выборах — кандидаты в президенты заявили, что совместно опубликуют решение, когда договорятся.

О "Еврооптимистах"

Народные депутаты Найем, Залищук и Лещенко подали заявления о выходе из фракции "БПП".

О Порошенко и незаконном обогащении

Порошенко подал новый законопроект о наказании за незаконное обогащение — говорит, в нем "учтены все замечания" Конституционного суда. В то же время в ЦПК говорят, что он еще хуже, чем статья Януковича.

О Telegram

Напоминаем, что 29-го февраля в этом году нет, а Telegram-канал "Украинской правды" — есть! И не только в этом году. Подписывайтесь!

О других важных новостях

Отчет "Батькивщины" показал, что "простые украинцы" жертвуют партии миллионы гривен. Журналисты разыскали этих людей - среди них, в частности, пенсионеры, мастер маникюра и кассирша. Большинство из них не догадываются, что финансируют партию.

Мюнхенский суд приговорил племянника пропагандиста Киселева к двум года и трем месяцам лишения свободы по делу о подготовке войны на Донбассе.

Украина может отменить безвизовый режим с Израилем — в МИД заявили о "систематичном нарушении прав украинских туристов".

Верховная Рада начала рассматривать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка" — этот документ приравнивает попытку введения многоязычия к попытке свергнуть конституционный строй.

Лондонский суд арестовал два особняка олигарха Дмитрия Фирташа и другое имущество на сумму в 50 миллионов фунтов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГриценкоСадовыйБППНайемФирташ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Гриценко
Четыре генерала судятся с министром обороны – Гриценко
На (про)западном фронте без перемен. Что думают об объединении Садовый, Гриценко, Залищук и Гацко
Гриценко отреагировал на российский приговор: Пусть себе беснуются
Последние новости
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
Все новости...
Реклама: