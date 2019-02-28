Новости дня: объединение Гриценко и Садового и разрыв "БПП" и "Еврооптимистов"
Садовый заявил о готовности объединиться с Гриценко, депутаты Найем, Залищук и Лещенко объявили о выходе из "БПП", а безвизовый режим с Израилем могут отменить — новости, которые были актуальны 28 февраля.
О Садовом и Гриценко
Гриценко и Садовый встречались для обсуждения объединения на президентских выборах — кандидаты в президенты заявили, что совместно опубликуют решение, когда договорятся.
О "Еврооптимистах"
Народные депутаты Найем, Залищук и Лещенко подали заявления о выходе из фракции "БПП".
О Порошенко и незаконном обогащении
Порошенко подал новый законопроект о наказании за незаконное обогащение — говорит, в нем "учтены все замечания" Конституционного суда. В то же время в ЦПК говорят, что он еще хуже, чем статья Януковича.
О Telegram
Напоминаем, что 29-го февраля в этом году нет, а Telegram-канал "Украинской правды" — есть! И не только в этом году. Подписывайтесь!
О других важных новостях
Отчет "Батькивщины" показал, что "простые украинцы" жертвуют партии миллионы гривен. Журналисты разыскали этих людей - среди них, в частности, пенсионеры, мастер маникюра и кассирша. Большинство из них не догадываются, что финансируют партию.
Мюнхенский суд приговорил племянника пропагандиста Киселева к двум года и трем месяцам лишения свободы по делу о подготовке войны на Донбассе.
Украина может отменить безвизовый режим с Израилем — в МИД заявили о "систематичном нарушении прав украинских туристов".
Верховная Рада начала рассматривать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка" — этот документ приравнивает попытку введения многоязычия к попытке свергнуть конституционный строй.
Лондонский суд арестовал два особняка олигарха Дмитрия Фирташа и другое имущество на сумму в 50 миллионов фунтов.