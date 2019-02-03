Епифаний объяснил, почему интронизация состоится в его день рождения

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Воскресенье, 3 февраля 2019, 01:44

Интронизация предстоятеля Православной церкви Украины Епифания состоится в его день рождения 3 февраля, чтобы в будущем "объединить" эти две даты.

Об этом сам митрополит Епифаний рассказал в интервью "Радио Свобода".

"После получения томоса на Фанаре возник вопрос, что нужно совершить интронизацию, то есть, чтобы предстоятель уже полноценно стал на киевскую кафедру, возглавил украинскую православную церковь.

Была избрана дата для того, чтобы в будущем не праздновать день рождения, а объединять уже и день интронизации, и день рождения. Поскольку в православной традиции священнослужители не отмечают так помпезно или торжественно свой день рождения, а в большей степени мы обращаем внимание на день своего небесного покровителя, на день ангела", - заявил предстоятель Православной церкви Украины.

"Поэтому и был уже так символично выбран этот день 3 февраля, когда исполняется мне 40 лет и совершить интронизацию как предстоятеля", - добавил он.

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Темы: Епифаний Православная Церковь Украины


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