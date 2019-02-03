"ДемАльянс" поддержал кандидатуру Садового

Съезд партии "ДемАльянс" поддержал кандидатуру Андрея Садового на президентских выборах.

Такое решение было принято в воскресенье, сообщает пресс-служба партии.

"Делегаты съезда поддержали Андрея Садового как достойного быть единым кандидатом от демократических сил и призвали вступить в переговоры с другими политическими лидерами, чтобы до 28 февраля завершить процесс объединения", - говорится в сообщении.

Кроме этого, "ДемАльянс" призвал "Гражданскую позицию", "Самопоміч", "Силу людей" и другие демократические партии идти на парламентские выборы общей командой.

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