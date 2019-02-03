"ДемАльянс" поддержал кандидатуру Садового
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Воскресенье, 3 февраля 2019, 20:46
Съезд партии "ДемАльянс" поддержал кандидатуру Андрея Садового на президентских выборах.
Такое решение было принято в воскресенье, сообщает пресс-служба партии.
"Делегаты съезда поддержали Андрея Садового как достойного быть единым кандидатом от демократических сил и призвали вступить в переговоры с другими политическими лидерами, чтобы до 28 февраля завершить процесс объединения", - говорится в сообщении.
Кроме этого, "ДемАльянс" призвал "Гражданскую позицию", "Самопоміч", "Силу людей" и другие демократические партии идти на парламентские выборы общей командой.
Напомним:
- Лидера партии "Объединение "Самопомич" Андрея Садового ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты 8 января.
- 1 февраля Садовый заявил, что существует предварительная договоренность с "Гражданской позицией", "Силой людей", "ДемАльянсом" и Святославом Вакарчуком об объединении на выборах в парламент.
- Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).
- По состоянию на 1 февраля, кандидатами в президенты уже зарегистрированы 28 человек: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Сергей Тарута, Инна Богословская и Игорь Смешко, Николай Габер и Юрий Деревянко.
Украинская правда
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