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Луценко раскритиковал Горбатюка за следственный эксперимент: Листья мешали, теперь снег

Понедельник, 4 февраля 2019, 16:35

Генеральный прокурор Юрий Луценко настаивает: досудебное расследование в отношении виновных в расстрелах на Майдане завершено.

Об этом он сказал в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

Генпрокурор частности раскритиковал начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, который ранее обвинил Луценко во лжи. По словам генпрокурора, Горбатюк "путает уголовные производства".

"Комментировать Горбатюка достаточно сложно... Потому что человек пятый год не может различить дела по отдельным убитых майдановцев от дела Януковича (экс-президента), Захарченко (экс-главы МВД) и Якименко (экс-председателя СБУ), которые отдавали преступные приказы, и есть в отдельном производстве... Это очень печально", - сказал Луценко.

Генпрокурор также упрекнул Горбатюка за отсутствие результатов следственного эксперимента на аллее Героев Небесной Сотни.

"Человек, который четвертый месяц не может провести следственный эксперимент (на 5-м году следствия) на месте мемориала Небесной сотни. С ноября месяца... Ему сначала мешали листья, а теперь снег. Все это нелегко переносить", - посетовал глава ГПУ.

Луценко подчеркнул, что расследование дела в отношении лиц, которые отдавали преступные приказы о расстреле евромайдановцев, завершено:

"Подтверждаю, я был прав: дело об отдаче преступных приказов о расстреле майдановцев Януковичем, Захарченко, Якименко и рядом их подчиненных, все следственные действия завершены. Я руководствуюсь при этом рапортом прокурора в этом деле".

По словам генпрокурора, теперь правоохранители ждут, чтобы Верховная Рада устранила правовую коллизию, чтобы это дело двигалось дальше – в суд.

"После решения парламента о возобновлении принципа заочного следствия, которое исчезло после создания Государственного бюро расследований, в этом деле будет официально объявлено о завершении следствия. Сначала материалы дела передадут на ознакомление, затем - в суд", – сказал Луценко.

Генпрокурор сообщил, что в воскресенье разговаривал почти со всеми главами фракций и

надеется, что "уже на этой неделе профильный комитет рассмотрит необходимые поправки, а парламент примет ответственное решение".

"Ждем только решения парламента, чтобы двигаться вперед", – заверил Луценко, отметив, что судить подозреваемых придется, видимо, заочно.

Напомним:

Валентина Романенко, УП
Темы: ГенпрокуратураЕвромайдан
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