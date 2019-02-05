Генпрокуратура передала АРМА арестованные деньги "сообщника" Лазаренко

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Вторник, 5 февраля 2019, 21:26

Генеральная прокуратура на основании постановления Печерского райсуда Киева передала арестованные ранее деньги подозреваемого в сотрудничестве с экс-премьером Павлом Лазаренко Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

ГПУ передала АРМА 110 700 евро и 9 300 долларов, "которые предварительно были арестованы в уголовном производстве по подозрению гражданина в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины".

Напоминаем:

  • В июле 2018 года стало известно, что прокуратура подозревает в отмывании денег Андрея Миханива, экс-вице-президента государственной компании "Хлеб Украины". Производство, в котором Миханиву недавно объявили подозрение, прокуратура расследует с мая 2017 года.
  • Прокуратура назвала его "сообщником" Лазаренко, заявила, что Миханив дал тогдашнему премьеру взятку в 16 миллионов долларов и объединила это дело с хищением.
  • Его также допрашивали в деле американских следователей против самого Лазаренко.
  • В 2003 году суд оправдал Миханива. Прокуратура проиграла и апелляцию, подала кассацию, и Верховный суд отправил дело на дополнительное расследование. Однако в 2009 году ее закрыли, потому что истекли сроки давности.
  • В 2008 году Миханив выиграл у Украины суд в ЕСПЧ, доказав, что его, в частности, незаконно удерживали в СИЗО. В Европе Украину обязали выплатить подозреваемому 8000 евро компенсации.

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура Лазаренко суд деньги


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