Генпрокуратура передала АРМА арестованные деньги "сообщника" Лазаренко

Генеральная прокуратура на основании постановления Печерского райсуда Киева передала арестованные ранее деньги подозреваемого в сотрудничестве с экс-премьером Павлом Лазаренко Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

ГПУ передала АРМА 110 700 евро и 9 300 долларов, "которые предварительно были арестованы в уголовном производстве по подозрению гражданина в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины".

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