Минюст обжалует решение суда об отстранении Супрун

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил о необходимости обжаловать решение Окружного админсуда Киева о запрете Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава.

Об этом он написал в Facebook.

"Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне выполнять обязанности Министра здравоохранения. Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано", - заявил Петренко.

Напоминаем: