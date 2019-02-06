Минюст обжалует решение суда об отстранении Супрун
Среда, 6 февраля 2019, 01:56
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил о необходимости обжаловать решение Окружного админсуда Киева о запрете Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава.
Об этом он написал в Facebook.
"Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне выполнять обязанности Министра здравоохранения. Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано", - заявил Петренко.
Напоминаем:
- В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрунов.
- 27 июля 2016 года Кабинет министров Украины назначил Ульяну Супрунисполняющей обязанности министра здравоохранения.
- Оппоненты попрекали ее американским гражданством, несмотря на реформы в сфере здравоохранения (или из-за них) – но сама Супрун уверяла, что получила украинское гражданство в соответствии с законодательством Украины. МОЗ стоял на том же.
- 5 января 2019 года Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа-"радикала" Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было гражданство США.
- В Министерстве здравоохранения консультируются с юристами из-за этого, а члены Кабинета министров выразили поддержку Супрун и реформам.
- Активисты объявили об акции в поддержку Супрун на 15 февраля у Окружного админсуда Киева. В Facebook сторонники реформ также добавляют к аватаркам надпись "Я поддерживаю Супрун".