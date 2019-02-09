Из-за растраты культурных ценностей в Лавре открыто производство
По факту растраты культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре открыто уголовное производство.
Об этом сообщает в субботу пресс-служба СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к проверке Министерством культуры Украины Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП, установили недостаток десяти предметов, представляющих культурную ценность", - говорится в сообщении.
По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
В СБУ отметили, что производство открыто "по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры".
Напомним:
- В ноябре 2018 года Министерство культуры начало проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах Печерской лавры.
- 8 января министр культуры Евгений Нищук рассказал, что инвентаризация в Киево-Печерской лавре обнаружила пропажу нескольких ценных икон.
- 9 января пресс-секретарь Минкульта Юлия Даценко заявила, что ревизия министерства во время проверки наличия и состояния ценностей в Киево-Печерской лавре и не смогла установить местонахождение десяти предметов, составляющих культурную ценность.
- В Обществе охраны памяток заявили, что во время инвентаризации ценностей в лавре не нашли 8 икон, деревянную чашу и крест.
- Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что не видел икон, об исчезновении которых заявили в Министерстве культуры и считает, что подобные заявления делаются, чтобы заставить их перейти в Православную церковь Украины.
- 28 января Нацполиция заявила, что не открывала уголовных производств из-за недостачи культурных ценностей в Киево-Печерской лавре, Министерство культуры также не информировало правоохранителей о любой недостаче.