Из-за растраты культурных ценностей в Лавре открыто производство

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Суббота, 9 февраля 2019, 13:14

По факту растраты культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре открыто уголовное производство.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к проверке Министерством культуры Украины Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП, установили недостаток десяти предметов, представляющих культурную ценность", - говорится в сообщении.

По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В СБУ отметили, что производство открыто "по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры".

Напомним:

Украинская правда

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Темы: церковь СБУ полиция


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