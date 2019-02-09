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Из-за растраты культурных ценностей в Лавре открыто производство

Суббота, 9 февраля 2019, 12:14
Из-за растраты культурных ценностей в Лавре открыто производство

По факту растраты культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре открыто уголовное производство.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к проверке Министерством культуры Украины Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП, установили недостаток десяти предметов, представляющих культурную ценность", - говорится в сообщении.

По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В СБУ отметили, что производство открыто "по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры".

Напомним:

Украинская правда

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Темы: церковьСБУполиция
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