Оборонная дело: Холодницкий рассказал о пропавших 87 листах переписки

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что по делу от 2016 года, где впервые было упоминание о фирме "Оптимумспецдеталь" исчезла часть материалов.

Об этом он заявил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Я до сих пор не получил ответ от директора НАБУ, где эти материалы. Но я получил ответ от главного военного прокурора Матиоса, который подтвердил, что эти материалы направлялись (в НАБУ - ред.). И действительно там было 87 листов переписки, где упоминались и ОВ (Олег Гладковский - ред.), и некий Игорь (Гладковский - ред.) ", - сказал он.

"Но если брать нормы УПК, то есть два пути для реализации этих материалов. Или зарегистрировать новое производство, или присоединить к уже расследуемому. Ни одно, ни другое не было сделано. До сих пор мы не знаем официально от НАБУ, где эти материалы находятся сейчас и какая их дальнейшая судьба", - добавил Холодницкий.

Он рассказал, что речь идет о производстве по Харьковскому бронетанковому заводу, где впервые мы услышали о фирме "Оптимумспецдеталь".

"2 марта 2016 детективы НАБУ внесли в ЕРДР сведения о преступлении. Суть возможного преступления заключалась в фиктивной поставке на завод рядом предприятий, среди них и "Оптимумспецдеталь", запчастей и комплектующих. Всего на сумму 56 миллионов гривен", - рассказал он.

Холодницкий заявил, что с сентября 2016 следствие затормозило.

"В начале января 2018 года за подписью моего заместителя действительно было отправлено на адрес заместителя директора НАБУ Углавы письмо, в котором указано существенное снижение интенсивности расследования со стороны детективов НАБУ", - сказал он.

По словам Холодницкого, в НАБУ отчитывались, что дело не имеет перспективы и нет необходимости проводить в нем следственные действия.

"Необходимо отметить, что во время заслушивания состояния досудебного расследования этого производства, да и вообще других в сфере оборонного комплекса, процессуальными руководителями не предоставлялась информация о переписке НАБУ с "Укроборонпромом" или с другими фирмами, которые являются субъектами или фигурантами расследований. Эти письма, которые мы увидели в журналистских расследованиях, непонятно на каких основаниях предоставлялись", - рассказал Холодницкий.

В то же время руководитель НАБУ Артем Сытник уверяет, что в присланных НАБУ материалах не было переписки, озвученной в расследовании журналистов.

"Мы не получали переписки - вы только что сказали, что этой переписки, возможно, и не было, господина Жукова и г. Свинарчука. Это не соответствует действительности. Давайте уже говорить правду", - сказал директор НАБУ.

"О том, что было в первых трех сюжетах, мы узнали из самых сюжетов. И сейчас проводится это расследование", - добавил он.

Сытник предложил генпрокурору Юрию Луценко прийти к какому-то общему знаменателю.

"Очень хотелось бы, если вы как генеральный прокурор рассмотрите мое решение, если его согласует антикоррупционный прокурор, об истребовании этих материалов, мы с удовольствием возьмем оригиналы этих записей, рассмотрим экспертизу, которую вы провели, и на предмет нашей компетенции - наличие или отсутствие хищения -, проведем расследование вместе с САП", - сказал он.

Напомним: