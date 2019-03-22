Новости 22 марта: Бойко и Медведчук в Москве, 6 лет Павлу Грибу

Бойко и Медведчук в Москве встретились с Медведевым, российский суд приговорил политзаключенного Павла Гриба к 6 годам лишения свободы, Порошенко поддержал Мари Йованович – новости, которые были актуальны 22 марта.

О Бойко и Медведчуке

Премьер России Дмитрий Медведев провел в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

При этом Бойко и Медведчук заявили, что будут и дальше продолжать вести переговоры с руководством РФ.

Служба безопасности обещает в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку их визита в Москву.

А на телеграмм-канале "УП. Кляті питання" опубликовали несмешной анекдот по поводу этой встречи. Еще там публикуют ответы на различные вопросы и подборки новостей.

О Павле Грибе

Украинского политзаключенного Павла Гриба, обвиняемого в принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой, российский суд приговорил к 6 годам лишения свободы.

О Мари Йованович

Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".

А Центр противодействия коррупции заявляет, что Луценко сказал неправду. "Это единственный документ, который предоставил журналистам генпрокурор в подтверждение своих слов о так называемом списке "неприкасаемых". Однако подписан он был еще задолго до назначения Мари Йованович и касался сфабрикованного дела, что в свое время признавал и сам Луценко", - говорится в сообщении ЦПК.

Также президент Петр Порошенко заявил, что Мари Йованович, как представитель США и президента Дональда Трампа, имеет его полную личную поддержку.

О других важных новостях

В Службе безопасности Украины заявили, что российские спецслужбы пытались устроить теракт в харьковском метрополитене.

Юрий Бойко не исключает коалиции с другими партиями, в том числе с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал фото специально оборудованных автомобилей для перевозки людей с инвалидностью, все авто подписано "правительство Гройсмана помогает".