Новости 25 марта: у Зеленского впервые более 30%, а Порошенко будет судиться с "1+1"

Рейтинг Зеленского впервые превысил отметку в 30%, Порошенко собирается подать в суд на канал "1+1", принадлежащий Коломойскому, а социологи говорят, что если бы выборы в парламент были сейчас, минимальный порог прошли бы семь партий — главные новости 25 марта.

О новых рейтингах

Рейтинг Зеленского впервые превысил отметку в 30% — экс-шоумен имеет почти вдвое больше поддержки среди избирателей, чем Порошенко. 32,1% против 17,1%. Тимошенко в перечне третья — у нее 12,5%.

Социологи говорят, что если бы выборы в парламент были сейчас, минимальный порог прошли бы семь партий — при этом лидером гонки была бы партия "Слуга народа", а "радикалы" и "Оппозиционный блок" едва преодолевали бы проходной барьер.

Об экс-сотруднике СБУ

В России устроили пресс-конференцию "перебежчика из СБУ", который обвинил Украину в катастрофе MH17, — в Службе безопасности заявили, что этого работника уволили в 2018 году.

О Порошенко

Более 400 млн грн перечислил Порошенко в свой избирательный фонд — это рекорд президентских выборов в Украине.

Президент Порошенко собирается подать в суд на канал "1+1", принадлежащий Коломойскому, — из-за "лжи, которая наносит ущерб чести и достоинству" Петра Алексеевича.

Об обогащении судей

Некоторые судьи Конституционного суда, голосовали за отмену статьи за незаконное обогащение, показали состояния, которые выросли за прошлый год. В частности, денежные активы Михаила Гультая и его жены за 2 года выросли примерно на 2 млн грн.

О других важных новостях

Президент Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот.

"Пришел, проголосовал, молодец", — Минюст подготовил серию видеороликов "Гусь идет на выборы". В них главным персонажем является Гусь — на его примере объясняют, как украинцы могут воспользоваться своим правом голоса.