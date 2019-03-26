Фильм об убийстве Гандзюк выходит на телеэкраны

Фильм-расследование "Гандзюк: системное убийство" на этой неделе покажут в вечернем эфире нескольких телеканалов.

Как сообщил адвокат Маси Найем, фильм покажут:

- 26 марта, 21:00 – 24 канал;



- 27 марта, 21:15 – Перший:UA;



- 28 марта, 23:15 – Hromadske.UA;



- 29 марта, 18:00 – Hromadske.UA.

В основу фильма легли факты, которые собирали 8 месяцев – со дня жестокого нападения на херсонскую активистку Катерину Гандзюк, которое привело к смерти.

"Пока нас всех разъединяла политика – они научились вывозить нас на тот свет как металл вывозили с Донбасса. Время собирать камни. Потому обязательно посмотрите фильм, чтоб понимать, что происходит в стране. Это реальность. Не художественная выдумка", – отметил Найем.

"Мы потеряли не восемь месяцев, а целую жизнь Кати. И просто хотим за это ответственности. Ответственности всем, включая заказчиков и правоохранителей, которые их покрывали", – подчеркнул он.

Маси Найем напомнил, что генпрокурор Юрий Луценко брал дело под личный контроль, а полиция долго не передавала дело Службе безопасности Украины.

"Андрей Гордеев, который возможно причастен к заказу убийства Кати, общается с главой СБУ Грицаком, тот – звонит генерал-майору Доценко и просит "отбалансировать" все обратно по Гордееву", – написал адвокат.

"Один из соорганизаторов Павловский много раз контактирует с правоохранителями (прокуратура, полиция, колония) после нападения на Катю. Три месяца после нападения никто его не трогает, не вручает подозрение, все живут так, будто ничего не случилось. И только после того, как активисты заговорили об Павловском, ему вручают подозрение", – напомнил он.

"Ни один из правоохранителей в Херсоне не был уволен. В фильме четко прослеживается нить наглой уверенности, что не будет ответки за убийство Кати", – заявил Найем.