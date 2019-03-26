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Фильм об убийстве Гандзюк выходит на телеэкраны

Вторник, 26 марта 2019, 07:40
Фильм об убийстве Гандзюк выходит на телеэкраны

Фильм-расследование "Гандзюк: системное убийство" на этой неделе покажут в вечернем эфире нескольких телеканалов.  

Как сообщил адвокат Маси Найем, фильм покажут:

- 26 марта, 21:00 – 24 канал; 

- 27 марта, 21:15 – Перший:UA;

- 28 марта, 23:15 – Hromadske.UA; 

- 29 марта, 18:00 – Hromadske.UA.

В основу фильма легли факты, которые собирали 8 месяцев – со дня жестокого нападения на херсонскую активистку Катерину Гандзюк, которое привело к смерти.

"Пока нас всех разъединяла политика – они научились вывозить нас на тот свет как металл вывозили с Донбасса. Время собирать камни. Потому обязательно посмотрите фильм, чтоб понимать, что происходит в стране. Это реальность. Не художественная выдумка", – отметил Найем.

"Мы потеряли не восемь месяцев, а целую жизнь Кати. И просто хотим за это ответственности. Ответственности всем, включая заказчиков и правоохранителей, которые их покрывали", – подчеркнул он.

Маси Найем напомнил, что генпрокурор Юрий Луценко брал дело под личный контроль, а полиция долго не передавала дело Службе безопасности Украины.

"Андрей Гордеев, который возможно причастен к заказу убийства Кати, общается с главой СБУ Грицаком, тот – звонит генерал-майору Доценко и просит "отбалансировать" все обратно по Гордееву", – написал адвокат. 

"Один из соорганизаторов Павловский много раз контактирует с правоохранителями (прокуратура, полиция, колония) после нападения на Катю. Три месяца после нападения никто его не трогает, не вручает подозрение, все живут так, будто ничего не случилось. И только после того, как активисты заговорили об Павловском, ему вручают подозрение", – напомнил он.

"Ни один из правоохранителей в Херсоне не был уволен. В фильме четко прослеживается нить наглой уверенности, что не будет ответки за убийство Кати", – заявил Найем.

Напомним:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • В ноябре 2018 года Игоря Павловского арестовали без альтернативы залога.
  • 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк Алексею Левину (Москалу), которого связывают с местными властями. Левина объявили в розыск, он скрывается в Доминикане.
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с уже экс-партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем БПП Андреем Гордеевым.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк и впоследствии взяли его под стражу с правом внесения залога. Его адвокат внес залог и Мангер вышел на свободу, и вернулся на работу в облсовет.
  • Генпрокурор заявлял, что у следствия нет доказательств о причастности главы Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева к убийству Гандзюк, но инициаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" требовали от президента уволить его.
  • Следствие проверяло на причастность к нападению заместителя Гордеева Евгения Рищука.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нападение на ГандзюкХерсонубийствонападение
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