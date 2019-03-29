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В бюллетенях будет 39 кандидатов, штамп "выбыл" ставить не будут

Пятница, 29 марта 2019, 11:05
В бюллетенях будет 39 кандидатов, штамп выбыл ставить не будут

В бюллетене на выборах 31 марта будут имена 39 кандидатов в президенты Украины, ставить штамп "выбыл" участковые избирательные комиссии не уполномочены.

Соответствующее разъяснение обнародовала Центральная избирательная комиссия.

Для отмены регистрации кандидаты на должность президента должны были подать заявление не позднее, чем за 23 дня до дня выборов, то есть до 7 марта включительно.

После того "публичные заявления кандидатов на пост президента Украины относительно отказа от баллотирования не имеют никаких правовых последствий", отметила ЦИК

"По состоянию на 28 марта 2019 года Центральной избирательной комиссией зарегистрировано 39 кандидатов на пост президента Украины, включенных в избирательный бюллетень по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года для голосования в день выборов, которые остаются субъектами избирательного процесса", – объяснила комиссия.

"Просим довести к сведению всех участковых избирательных комиссий по выборам президента Украины требование части 7-й статьи 72 закона "О выборах президента Украины" о том, что внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа "Выбыл" без решения Центральной избирательной комиссии запрещается", – проинформировала ЦИК.

"Согласно части 9-й статьи 72 Закона лица, виновные в противоправном порче избирательных бюллетеней, возмещают причиненный ущерб в порядке, установленном законом", – отметила комиссия, предостерегая от необоснованного внесения изменений в избирательные бюллетени.

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Напомним:

  • 31 марта состоится первый тур выборов президента.
  • Регистрация кандидатов завершилась 8 февраля, в целом зарегистрировали 44 кандидата.
  • Позже пятеро кандидатов отказались от участия в выборах: Андрей Садовый, Дмитрий Гнап и Дмитрий Добродомов сняли свои кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко, Сергей Кривонос – в пользу Петра Порошенко, а Евгений Мураев – в пользу Александра Вилкула.
  • Уже после 7 марта Сергея Тарута заявил об объединении усилий с Юлией Тимошенко, а Александр Мороз попросил не считать его кандидатом, так как продолжать "нецелесообразно".
  • Печать "выбыл" после предусмотренного срока ставят в случае недееспособности или смерти кандидата.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019ЦИКвиборы
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