В Украине завершились государственные испытания бронеавтомобиля "Барс-8", который будет применяться при ведении боевых действий: он разработан компанией "Богдан Моторс", бенефициаром которой является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

Как сообщает Правительственный портал, "Барс-8" будут применять при ведении боевых действий, для транспортировки личного состава, перевозки грузов в условиях боевых действий, для выполнения тактических задач и охраны блокпостов, использования в качестве медицинского эвакуационного транспорта.

"По итогам испытаний "Богдан Моторс"будет поставлять броневики Вооруженным силам Украины и продвигать бронеавтомобиль на внешних рынках", - сообщали в компании.

В конце февраля журналисты "Bihus.info" обнародовали расследование хищений в оборонной сфере, в котором фигурировал сын Гладковского Игорь. По данным СМИ, сын Гладковского вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники. На время расследования Гладковский-старший отстранен от должности.

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Напомним,