В боевых действиях применят "Барс" от компании Гладковского: испытали успешно
В Украине завершились государственные испытания бронеавтомобиля "Барс-8", который будет применяться при ведении боевых действий: он разработан компанией "Богдан Моторс", бенефициаром которой является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.
Как сообщает Правительственный портал, "Барс-8" будут применять при ведении боевых действий, для транспортировки личного состава, перевозки грузов в условиях боевых действий, для выполнения тактических задач и охраны блокпостов, использования в качестве медицинского эвакуационного транспорта.
"По итогам испытаний "Богдан Моторс"будет поставлять броневики Вооруженным силам Украины и продвигать бронеавтомобиль на внешних рынках", - сообщали в компании.
В конце февраля журналисты "Bihus.info" обнародовали расследование хищений в оборонной сфере, в котором фигурировал сын Гладковского Игорь. По данным СМИ, сын Гладковского вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники. На время расследования Гладковский-старший отстранен от должности.
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Напомним,
- В январе 2018 года стал известно, что с 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.
- В Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей.
- Позже стало известно, что скандальные "Богданы" ремонтируют за госсредства.
- В январе 2019 года "Богдан Моторс" подписала новый контракт с Минобороны на поставку санитарных машин "Богдан 2251".
- По состоянию на начало 2019 с декабря 2018 завод №2 Компании "Богдан Моторс" Гладковского получил 510 миллионов на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку автотранспорта.
- В "Богдане" настаивали, что детали контрактов с Минобороны, которые выполняются под грифом государственной тайны, не могут быть раскрыты для общества и СМИ.
- Олег Гладковский заявляет, что с 2014 года вышел из управления всеми предприятиями, входящими в структуру корпорации "Богдан".