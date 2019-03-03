В боевых действиях применят "Барс": испытания прошли успешно

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Воскресенье, 3 марта 2019, 13:29

В Украине завершились государственные испытания бронеавтомобиля "Барс-8", который будут применять в ходе боевых действий.

Об этом 3 марта сообщает Правительственный портал.

"Барс-8" будут применять при ведении боевых действий, для транспортировки личного состава, перевозки грузов в условиях боевых действий, при выполнении тактических задач и охраны блокпостов, использовании в качестве медицинского эвакуационного транспорта", - говорится в сообщении.

 

По данным правительства, бронеавтомобиль имеет показатели "на уровне лучших мировых стандартов": шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту и систему обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Украинская правда

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Темы: армия оружие


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