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В Украине проходят выборы президента

Воскресенье, 31 марта 2019, 08:19
В Украине проходят выборы президента

В Украине началось голосование на очередных выборах президента.

Участки для голосования открылись в 8:00.

Для проведения выборов создан 199 избирательный округ на всей территории Украины - ориентировочно 29888 избирательных участков, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сообщает "Интерфакс-Украина".

Ориентировочное количество избирателей на этих участках состоянию на 30 марта составляет 29 млн 789 тыс. 643 человек. 

В заграничном избирательном округе создан 101 избирательный участок, для голосования на этих участках ЦИК передала 424 тыс. 341 бюллетень. Украинцы голосуют в 72 странах мира, участки расположены в посольствах и консульствах Украины.

На территории воинских частей созданы 80 специальных избирательных участков, где смогут проголосовать примерно 47 тыс. военнослужащих, выполняющих задачи в зоне ООС.

Постоянное место голосования без изменения избирательного адреса изменили 315 тыс. 725 украинцев. 

Для наблюдения за выборами зарегистрированы 2344 международных официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств.

За выборами президента будут следить 89622 наблюдателей от общественных организаций, наблюдатели от кандидатов в президенты и от 9 политических партий.

До 5 апреля включительно окружные территориальные комиссии должны установить результаты голосования в пределах территориальных избирательных округов, до 10 апреля включительно ЦИК должен установить результаты выборов и составить соответствующий протокол.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, ЦИК обратиться к Верховной Раде с представлением о назначении повторных выборов президента Украины, которые состоятся 21 апреля.

Национальный экзит-пол проведет консорциум "Национальный экзит-пол - 2019", в который входят Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова.

По заказу телеканалов "112 Украина" и "NewsOne" будет проведен всеукраинский экзит-пол Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и Украинским центром "Социальный мониторинг".

Результаты экзит-полов должны обнародовать в 20:00.

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Напомним:

  • Голосование в первом туре выборов президента Украины началось на первой зарубежном участке в Австралии при посольстве Украины в Канберре в 23:00 по киевскому времени 30 марта.
  • Участие первом туре выборов президента принимают 39 кандидатов из 44, ранее зарегистрированных ЦИК. 
  • Пять кандидатов отказались от участия в выборах: Андрей Садовый, Дмитрий Гнап и Дмитрий Добродомов сняли свои кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко, Сергей Кривонос – в пользу Петра Порошенко, Евгений Мураев – в пользу Александра Вилкула.
  • Сергей Тарута заявил об объединении усилий с Юлией Тимошенко, а Александр Мороз попросил не считать его кандидатом, так как продолжать "нецелесообразно". При этом в бюллетенях оба кандидата будут присутствовать, ставить штамп "выбыл" участковые избирательные комиссии не уполномочены.

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019
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