Хищение в оборонпроме: Сытник говорит, что готовят "вброс" против НАБУ
Директор НАБУ Артем Сытник заявляет, что в ближайшее время стоит ждать "вбросов" против бюро в связи с делом о хищениях в ГК "Укроборонпром".
Об этом он сказал на брифинге 7 марта.
По словам Сытника, "вбросы" могут касаться хищения в "Укроборонпроме" и причастности к нему якобы "агента НАБУ Евгения Шевченко".
"По нашей информации готовится очередной "вброс" и манипуляция и на эту тему, и в отношении НАБУ. Евгений Шевченко – это лицо, никогда не работало в НАБУ, но сотрудничало с детективами НАБУ по ряду уголовных производств. Это сотрудничество оформлялась соглашениями о конфиденциальном сотрудничестве и результаты этой сделки, пожалуй, многие из вас знают – это 3 уголовных производства по фактам предложения взяток работникам НАБУ", - рассказал Сытник.
Он отметил, что "больше никаких ни задач, ни поручений со стороны НАБУ Шевченко не выполнял".
"Зная о подготовке определенных таких информационных "вбросов" – и эти "вбросы" в основном будут базироваться вокруг этого лица, то хотел бы вновь разъяснить его статус, чтобы максимально уменьшить количество манипуляций, которые в ближайшее время будут", - подытожил Сытник.
В расследовании "Bihus.info" Шевченко назван "агентом НАБУ по понедельникам, а по вторникам – инвестором оборонного схематоза".
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Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2
Напомним:
- В 2017 году стало известно, что государственный концерн "Укроборонпром", который возглавляют приближенные к президенту менеджеры, перечисляет десятки миллионов бюджетных средств фиктивным фирмам.
- Среди фирм-прокладок была и "Оптимумумспецдеталь". Правда, журналисты ее директором называли Владимира Волохача. Фамилию Андрея Рогозы также называли среди участников схемы, но, по данным журналистов, он возглавлял компанию "Интер Сталь".
- Незадолго до расследования в 2017 году президент Порошенко заявил, что "руки поотрубает" тем, кто будет воровать в армии.
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало новое расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В нем фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- Гладковский призвал правоохранительные органы проверить изложенные в журналистском расследовании проекта Bihus.Info данные о незаконных сделках при закупках в армии. И заявил о временном прекращении полномочий первого заместителя секретаря СНБО.
- Порошенко заявил, что требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании журналистов.
- 4 марта президент уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.
- Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.