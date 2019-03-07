Хищение в оборонпроме: Сытник говорит, что готовят "вброс" против НАБУ

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Четверг, 7 марта 2019, 15:15

Директор НАБУ Артем Сытник заявляет, что в ближайшее время стоит ждать "вбросов" против бюро в связи с делом о хищениях в ГК "Укроборонпром".

Об этом он сказал на брифинге 7 марта.

По словам Сытника, "вбросы" могут касаться хищения в "Укроборонпроме" и причастности к нему якобы "агента НАБУ Евгения Шевченко".

"По нашей информации готовится очередной "вброс" и манипуляция и на эту тему, и в отношении НАБУ. Евгений Шевченко – это лицо, никогда не работало в НАБУ, но сотрудничало с детективами НАБУ по ряду уголовных производств. Это сотрудничество оформлялась соглашениями о конфиденциальном сотрудничестве и результаты этой сделки, пожалуй, многие из вас знают – это 3 уголовных производства по фактам предложения взяток работникам НАБУ", - рассказал Сытник.

Он отметил, что "больше никаких ни задач, ни поручений со стороны НАБУ Шевченко не выполнял".

"Зная о подготовке определенных таких информационных "вбросов" – и эти "вбросы" в основном будут базироваться вокруг этого лица, то хотел бы вновь разъяснить его статус, чтобы максимально уменьшить количество манипуляций, которые в ближайшее время будут", - подытожил Сытник.

В расследовании "Bihus.info" Шевченко назван "агентом НАБУ по понедельникам, а по вторникам – инвестором оборонного схематоза".

Ирина Балачук, УП

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Темы: НАБУ Сытник Укроборонпром


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