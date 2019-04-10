VADA отправит кровь кандидатов в президенты на тест в США
Кровь кандидатов в президенты Украины, которую эксперты Voluntary Anti-Doping Association возьмут на НСК "Олимпийский", протестуют на базе спортивной медлаборатории в США.
Об этом сообщила представитель VADA доктор Анжела Сильва на пресс-конференции в среду, передает "Укринформ".
"Тестирование забора крови кандидатов в президенты будет проходить в Америке на базе спортивной медицинской лаборатории", – сказала она.
"Пробы крови, которые мы сегодня возьмем, будут отправлены и проанализированы по более чем 300 показателям", – добавила представительница VADA.
Сильва уточнила, что Волонтерская антидопинговая ассоциация – это независимая неприбыльная организация, основанная в 2011 году для обеспечения эффективной антидопинговой политики. И объяснила, что Voluntary Anti-Doping Association не связана с World Anti-Doping Agency (Всемирным антидопинговым агентством).
"Задача WADA – контроль и мониторинг всех процедур по антидопинговым кодам. Мировое антидопинговое агентство не тестирует, а лишь проводит надзор. VADA, в свою очередь, на базе этих самых лабораторий проводит тестирование и обеспечивает контроль допинга профессиональных спортсменов под руководством Всемирного агентства", – пояснила Сильва.
"Наша организация проводила тысячи исследований по всему миру, и ни один результат не был опровергнут. Для нас большая честь обеспечивать прозрачность выборов в Украине, что в интересах всего украинского народа", – сказала она.
В то же время представитель VADA сообщила, что результаты анализов кандидатов могут быть известны через два-три дня после сдачи.
Напомним:
- 5 апреля кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко порознь сдали анализы, чтобы доказать отсутствие у них зависимостей.
- Анализ крови Зеленского в "Eurolab", которую возглавляет его сторонник, показал отсутствие в его организме наркотических веществ. Порошенко сдавал биообразцы в медпункте НСК "Олимпийский" четырем лабораториям – экспресс-тест не показал психоактивных веществ, алкоголя в крови тоже не обнаружили. Однако у оппонентов осталось недоверие к результатам.
- Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты приехать 10 апреля с 15-й до 18 часов на стадион НСК "Олимпийский" для сдачи анализов независимым представителям VADA.
- Порошенко собирается прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям Волонтерской антидопинговой организации (VADA).
- В штабе Зеленского заявляли, что он не будет сдавать анализы международной организации.
- Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.