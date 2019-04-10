Порошенко приедет на "Олимпийский" сдавать новые анализы

Кандидат в президенты Петр Порошенко собирается прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям волонтерской антидопинговой организации VADA.

Это "Украинской правде" подтвердил источник в Администрации президента.

"Да. Мы планируем прибыть на НСК "Олимпийский", - отметили в АП.

10 апреля боксер Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям VADA с 15 до 18 часов.

Между тем, в команде Зеленского рассказали о первых 10 решениях и назначениях в случае победы на выборах.

Добровольная волонтерская организация VADA сотрудничает с мировой WADA, однако мировая организация не проводит подобных тестов, но организации пользуются одной лабораторией.

Напомним: