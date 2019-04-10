Порошенко приедет на "Олимпийский" сдавать новые анализы
Кандидат в президенты Петр Порошенко собирается прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям волонтерской антидопинговой организации VADA.
Это "Украинской правде" подтвердил источник в Администрации президента.
"Да. Мы планируем прибыть на НСК "Олимпийский", - отметили в АП.
10 апреля боксер Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям VADA с 15 до 18 часов.
Между тем, в команде Зеленского рассказали о первых 10 решениях и назначениях в случае победы на выборах.
Добровольная волонтерская организация VADA сотрудничает с мировой WADA, однако мировая организация не проводит подобных тестов, но организации пользуются одной лабораторией.
Напомним:
- 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы в разных местах. Зеленский сдал только кровь, а Порошенко кровь, мочу и волосы.
- Спустя несколько часов результаты анализов Зеленского и Порошенко стали известны.
- Экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме Порошенко, основательный тест на наркотики могут делать до 2 недель. Анализ на алкоголь дал отрицательный результат.
- При публикации результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а немного позже – с датой 5 апреля. В клинике "Евролаб" объяснили, что в результатах ошибочно указали неверную дату забора крови, а сам кандидат прокомментировал это так: "В нашей истории с анализами произошел казус".
- В штабе Порошенко заявили, что Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики не должным образом - должен бы сдать на тест и волосы, так как они сохраняют следы наркотических веществ порядка 90 дней.
- Украинский боксер Владимир Кличко предложил Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы в VADA.
- Позже Кличко-младший заявил, что результаты анализов на наркотики и алкоголь, которые 5 апреля сдали кандидаты в президенты - обман, т.к. для проведения анализа необходимо не менее 48 часов.
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