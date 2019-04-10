Порошенко приедет на "Олимпийский" сдавать новые анализы

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Среда, 10 апреля 2019, 11:28

Кандидат в президенты Петр Порошенко собирается прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям волонтерской антидопинговой организации VADA.

Это "Украинской правде" подтвердил источник в Администрации президента.

"Да. Мы планируем прибыть на НСК "Олимпийский", - отметили в АП.

10 апреля боксер Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям VADA с 15 до 18 часов.

Между тем, в команде Зеленского рассказали о первых 10 решениях и назначениях в случае победы на выборах.

Добровольная волонтерская организация VADA сотрудничает с мировой WADA, однако мировая организация не проводит подобных тестов, но организации пользуются одной лабораторией.

Напомним: 

  • 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы в разных местах. Зеленский сдал только кровь, а Порошенко кровь, мочу и волосы.
  • Спустя несколько часов результаты анализов Зеленского и Порошенко стали известны. 
  • Экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме Порошенко, основательный тест на наркотики могут делать до 2 недель. Анализ на алкоголь дал отрицательный результат.
  • При публикации результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а немного позже – с датой 5 апреля.  В клинике "Евролаб" объяснили, что в результатах ошибочно указали неверную дату забора крови, а сам кандидат прокомментировал это так: "В нашей истории с анализами произошел казус". 
  • В штабе Порошенко заявили, что Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики не должным образом - должен бы сдать на тест и волосы, так как они сохраняют следы наркотических веществ порядка 90 дней.
  • Украинский боксер Владимир Кличко предложил Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы в VADA.
  • Позже Кличко-младший заявил, что результаты анализов на наркотики и алкоголь, которые 5 апреля сдали кандидаты в президенты - обман, т.к. для проведения анализа необходимо не менее 48 часов.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Зеленский Кличко Олимпийский выборы президента 2019


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