Порошенко сдал анализы для лаборатории США: Это вопрос нацбезопасности

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Среда, 10 апреля 2019, 17:29

Петр Порошенко считает вопросом национальной безопасности анализы кандидатов в президенты на наркотическую и алкогольную зависимость.

Об этом он сказал журналистам в НСК "Олимпийский" после того, как вышел из процедурной комнаты.

"Это не прихоть, это абсолютно необходимая и важная процедура, чтобы наша 45-миллионная нация имела твердые убеждения и доверие к тому, что у нас президентом и верховным главнокомандующим не сможет стать человек, имеющий зависимость от наркотиков или от алкоголя", – сказал Порошенко.

 
фото: эльдар сарахман, уп

Президент сказал, что не знает стоимости исследования волонтерской антидопинговой организации VADA, которой сдал анализы, потому что не платил за нее.

Дополняется... 

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