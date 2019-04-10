Порошенко сдал мочу американцам и заявил: Этот вопрос нацбезопасности
Петр Порошенко считает вопросом национальной безопасности анализы кандидатов в президенты на наркотическую и алкогольную зависимость.
Об этом он сказал журналистам в НСК "Олимпийский" после того, как вышел из процедурной комнаты.
"Это не прихоть, это абсолютно необходимая и важная процедура, чтобы наша 45-миллионная нация имела твердые убеждения и доверие к тому, что у нас президентом и верховным главнокомандующим не сможет стать человек, имеющий зависимость от наркотиков или от алкоголя", – сказал Порошенко.
Президент сказал, что не знает стоимости исследования волонтерской антидопинговой организации VADA, которой сдал анализы, потому что не платил за нее.
Отвечая на вопрос, не считает ли он процедуру унизительной, президент отметил, что "наоборот, непрохождение этого теста является унижением страны".
Представители VADA рассказали, что Порошенко сдал мочу на анализ, "все разлив сам по контейнерам "А" и "В", упаковал, и эти пробы будут отправлены в США".
"Результаты, наверное, будут в начале следующей недели, потому что требуется от 48 до 71 часов", – объяснили эксперты.
Они также заверили, что до 18 часов будут ждать второго кандидата в президенты Владимира Зеленского, штаб которого ранее сообщил, что шоумен не придет на повторные анализы.
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Напомним:
- В первом туре выборов победили Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
- Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
- Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
- 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы в разных местах. Зеленский сдал только кровь, а Порошенко кровь, мочу и волосы.
- Спустя несколько часов результаты анализов Зеленского и Порошенкостали известны.
- Экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме Порошенко, основательный тест на наркотики могут делать до 2 недель. Анализ на алкоголь дал отрицательный результат.
- Во время публикации результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а немного позже – с датой 5 апреля. В клинике "Евролаб", которая принадлежит симпатику Зеленского, объяснили, что в результатах ошибочно указали неверную дату забора крови, а сам кандидат прокомментировал это так: "В нашей истории с анализами произошел казус".
- Украинский боксер Владимир Кличко предложил Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы в VADA.
- 7 апреля Порошенко заявил, что готов пройти антидопинговый тест VADA и анонсировал приезд специалистов в Украину.
- У Зеленского раньше говорили, что он больше не будет сдавать никаких анализов.