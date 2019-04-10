Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко сдал мочу американцам и заявил: Этот вопрос нацбезопасности

Среда, 10 апреля 2019, 17:29

Петр Порошенко считает вопросом национальной безопасности анализы кандидатов в президенты на наркотическую и алкогольную зависимость.

Об этом он сказал журналистам в НСК "Олимпийский" после того, как вышел из процедурной комнаты.

"Это не прихоть, это абсолютно необходимая и важная процедура, чтобы наша 45-миллионная нация имела твердые убеждения и доверие к тому, что у нас президентом и верховным главнокомандующим не сможет стать человек, имеющий зависимость от наркотиков или от алкоголя", – сказал Порошенко.

 
фото: эльдар сарахман, уп

Президент сказал, что не знает стоимости исследования волонтерской антидопинговой организации VADA, которой сдал анализы, потому что не платил за нее.

Отвечая на вопрос, не считает ли он процедуру унизительной, президент отметил, что "наоборот, непрохождение этого теста является унижением страны".

Представители VADA рассказали, что Порошенко сдал мочу на анализ, "все разлив сам по контейнерам "А" и "В", упаковал, и эти пробы будут отправлены в США".

"Результаты, наверное, будут в начале следующей недели, потому что требуется от 48 до 71 часов", – объяснили эксперты.

Они также заверили, что до 18 часов будут ждать второго кандидата в президенты Владимира Зеленского, штаб которого ранее сообщил, что шоумен не придет на повторные анализы.

 
ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП 

Читайте также: Батл между кандидатами. Все детали

Напомним:

  • В первом туре выборов победили Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
  • Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
  • Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
  • 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы в разных местах. Зеленский сдал только кровь, а Порошенко кровь, мочу и волосы.
  • Спустя несколько часов результаты анализов Зеленского и Порошенкостали известны. 
  • Экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме Порошенко, основательный тест на наркотики могут делать до 2 недель. Анализ на алкоголь дал отрицательный результат.
  • Во время публикации результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а немного позже – с датой 5 апреля.  В клинике "Евролаб", которая принадлежит симпатику Зеленского, объяснили, что в результатах ошибочно указали неверную дату забора крови, а сам кандидат прокомментировал это так: "В нашей истории с анализами произошел казус". 
  • Украинский боксер Владимир Кличко предложил Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы в VADA.
  • 7 апреля Порошенко заявил, что готов пройти антидопинговый тест VADA и анонсировал приезд специалистов в Украину.
  • У Зеленского раньше говорили, что он больше не будет сдавать никаких анализов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенковыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: