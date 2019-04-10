Петр Порошенко считает вопросом национальной безопасности анализы кандидатов в президенты на наркотическую и алкогольную зависимость.

Об этом он сказал журналистам в НСК "Олимпийский" после того, как вышел из процедурной комнаты.

"Это не прихоть, это абсолютно необходимая и важная процедура, чтобы наша 45-миллионная нация имела твердые убеждения и доверие к тому, что у нас президентом и верховным главнокомандующим не сможет стать человек, имеющий зависимость от наркотиков или от алкоголя", – сказал Порошенко.

фото: эльдар сарахман, уп

Президент сказал, что не знает стоимости исследования волонтерской антидопинговой организации VADA, которой сдал анализы, потому что не платил за нее.

Отвечая на вопрос, не считает ли он процедуру унизительной, президент отметил, что "наоборот, непрохождение этого теста является унижением страны".

Представители VADA рассказали, что Порошенко сдал мочу на анализ, "все разлив сам по контейнерам "А" и "В", упаковал, и эти пробы будут отправлены в США".

"Результаты, наверное, будут в начале следующей недели, потому что требуется от 48 до 71 часов", – объяснили эксперты.

Они также заверили, что до 18 часов будут ждать второго кандидата в президенты Владимира Зеленского, штаб которого ранее сообщил, что шоумен не придет на повторные анализы.

ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

Читайте также: Батл между кандидатами. Все детали

Напомним: