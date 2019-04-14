У Зеленского настаивают, что ждут Порошенко на стадионе 19 апреля
Кандидат в президенты Владимир Зеленский ждет действующего президента Петра Порошенко на предвыборные дебаты 19 февраля на НСК "Олимпийский" в 19:00.
Об этом заявил спикер штаба Зеленского по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича (Порошенко – ИФ) 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском". Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов. То, что там сегодня не будет Зеленского, было известно заранее. И это было почему-то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить", - сказал он.
Разумков указал, что речь шла о том, чтобы проводить дебаты именно на самом стадионе, чтобы граждане Украины могли не только смотреть и слушать дебаты по телевизору, но и присутствовать на них.
"Сегодня же прошел агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не участвуем в агитационных митингах пока еще действующего гаранта Конституции", - подчеркнул он.
Спикер штаба также отметил, что закон не предусматривает проведение дебатов в здании или в комнате на Общественном телевидении, как написано в постановлении ЦИК Украины.
"Это уже адресация к постановлению ЦИК, но, при всем уважении, закон стоит выше такого постановления. В законе нигде не прописано, что дебаты должны происходить в студии "Общественного" по такому-то адресу - это свободная трактовка закона, как это часто бывает у представителей действующих политических элит. Когда выгодно – закон пытаются подстроить под свои нужды", - пояснил Разумков.
Разумков также заявил, что пока рано говорить о возможном роспуске Верховной Рады после избрания нового главы государства, и такие решения должны приниматься исключительно по закону и в интересах общества.
"Зеленский, когда станет президентом, будет придерживаться буквы закона. Не выстраивать законы под себя и пытаться ими манипулировать, как сегодня происходит, а действовать по закону. На самом деле мне тяжело сейчас это комментировать, потому что Зеленский еще не президент", - сказал он.
Напомним:
- 14 апреля Порошенко пришел на дебаты с Зеленским на НСК "Олимпийский", но, поскольку Зеленского не было, устроил пресс-конференцию и выступил перед сторонниками.
- Он также призвал Зеленского не бояться дебатов и пригласил 15 апреля на эфир канала ICTV.
- Сначала Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" – тот согласился, но Центральная избирательная комиссия и НСТУ ("Суспільне") заявили, что официальные дебаты по закону проходят в вечер последней пятницы перед вторым туром выборов в студии национального вещателя.
- Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля, а у Порошенко говорили, что это поздно, но он согласен и на эту дату, и на другие. В итоге, Порошенко предложил встретиться на стадионе в 19-20 часов 14 апреля.
- НСК "Олимпийский" получил от представителя Порошенко запрос на аренду стадиона 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.
- 10 апреля Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".
- 11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты телемостом в прямом эфире. Позже Аласания ответил, что телемост возможен только после часа дебатов.
- 11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первого публичного разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.
- Замгендиректора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов заявил, что на НСК прошла встреча представителей избирательных штабов кандидата в президенты Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
- Для проведения дебатов 19 апреля подано две заявки - от обоих кандидатов, мероприятия будут проводиться каждым из кандидатов отдельно, их форматы будут отличаться, но каждый из них предусматривает возможность участия второго участника избирательной гонки.
- Анисимов уточнил, что 19 апреля - "не официальные дебаты, а мероприятие, которое организуется избирательными штабами в рамках предвыборной агитации".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua