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У Зеленского настаивают на дебатах на стадионе 19 апреля

Воскресенье, 14 апреля 2019, 17:39
У Зеленского настаивают на дебатах на стадионе 19 апреля
Радио Свобода

Кандидат в президенты Владимир Зеленский ждет действующего президента Петра Порошенко на предвыборные дебаты 19 февраля на НСК "Олимпийский" в 19:00.

Об этом заявил спикер штаба Зеленского по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича (Порошенко – ИФ) 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском". Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов. То, что там сегодня не будет Зеленского, было известно заранее. И это было почему-то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить", - сказал он.

Разумков указал, что речь шла о том, чтобы проводить дебаты именно на самом стадионе, чтобы граждане Украины могли не только смотреть и слушать дебаты по телевизору, но и присутствовать на них.

"Сегодня же прошел агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не участвуем в агитационных митингах пока еще действующего гаранта Конституции", - подчеркнул он.

Спикер штаба также отметил, что закон не предусматривает проведение дебатов в здании или в комнате на Общественном телевидении, как написано в постановлении ЦИК Украины.

"Это уже адресация к постановлению ЦИК, но, при всем уважении, закон стоит выше такого постановления. В законе нигде не прописано, что дебаты должны происходить в студии "Общественного" по такому-то адресу - это свободная трактовка закона, как это часто бывает у представителей действующих политических элит. Когда выгодно – закон пытаются подстроить под свои нужды", - пояснил Разумков.

Разумков также заявил, что пока рано говорить о возможном роспуске Верховной Рады после избрания нового главы государства, и такие решения должны приниматься исключительно по закону и в интересах общества.

"Зеленский, когда станет президентом, будет придерживаться буквы закона. Не выстраивать законы под себя и пытаться ими манипулировать, как сегодня происходит, а действовать по закону. На самом деле мне тяжело сейчас это комментировать, потому что Зеленский еще не президент", - сказал он.

Напомним:

  • 14 апреля Порошенко пришел на дебаты с Зеленским на НСК "Олимпийский", но, поскольку Зеленского не было, устроил пресс-конференцию и выступил перед сторонниками.
  • Он также призвал Зеленского не бояться дебатов и пригласил 15 апреля на эфир канала ICTV.
  • Сначала Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" – тот согласился, но Центральная избирательная комиссия и НСТУ ("Суспільне") заявили, что официальные дебаты по закону проходят в вечер последней пятницы перед вторым туром выборов в студии национального вещателя.
  • Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля, а у Порошенко говорили, что это поздно, но он согласен и на эту дату, и на другие. В итоге, Порошенко предложил встретиться на стадионе в 19-20 часов 14 апреля.
  • НСК "Олимпийский" получил от представителя Порошенко запрос на аренду стадиона 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.
  • 10 апреля Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".
  • 11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты телемостом в прямом эфире. Позже Аласания ответил, что телемост возможен только после часа дебатов.
  • 11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первого публичного разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко. 
  • Замгендиректора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов заявил, что на НСК прошла встреча представителей избирательных штабов кандидата в президенты Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
  • Для проведения дебатов 19 апреля подано две заявки - от обоих кандидатов, мероприятия будут проводиться каждым из кандидатов отдельно, их форматы будут отличаться, но каждый из них предусматривает возможность участия второго участника избирательной гонки.
  • Анисимов уточнил, что 19 апреля - "не официальные дебаты, а мероприятие, которое организуется избирательными штабами в рамках предвыборной агитации".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийдебатывыборы президента 2019
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