Суд удалил из процесса по Мангеру адвоката семьи Гандзюк

1793 просмотра 1793 просмотра
Вторник, 2 апреля 2019, 21:43

Адвоката семьи Гандзюк Евгению Закревскую удалили из процесса по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

Об этом сообщила в Facebook подруга Екатерины Гандзюк Марина Хромых.

"Если коротко и просто: Мангеру вручают подозрение, начинаются странные вещи (у кого-то ломаются замки, к кому-то неизвестные залезают домой, за кем-то следят неизвестные ..), собственно за Евгенией следили на машине с херсонскими номерами", - отмечает Хромых.

После этого Закревская подает соответствующее заявление в СБУ.

"Адвокаты Мангера предлагают удалить Закревскую из этого судебного процесса, так как она теперь - потерпевшая; суд удовлетворяет это предложение", - написала подруга погибшей активистки.

По ее словам, теперь фактически Закревская лишена голоса в процессе и выступать на суде могут только прокуроры.

В феврале адвокаты Мангера утверждали, что за ними следят, их телефоны прослушиваются. Поэтому защита просила отложить заседание, ссылаясь на то, что пребывание адвокатов в судебных заседаниях на данный момент опасно для них. 

Судья решил удовлетворить просьбу защиты частично. Заседание продолжилось, однако после его завершения диск с записью, на котором содержатся заявления адвокатов, должны были направить в полицию для рассмотрения и возможного расследования.

Читайте также: Безнаказанность убивает. Кем была и за что боролась Катя Гандзюк

Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия

Напомним: 

  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Позже генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как, по версии следствия, Мангер готовил убийство Гандзюк.
  • 13 февраля суд начал выбирать Мангеру меру пресечения, однако не успел сделать это в течение одного дня и перенес заседание.
  • Во время заседания Мангер обвинил в убийстве Гандзюк Службу безопасности.
  • В ответ СБУ назвала слова чиновника клеветой.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.
  • 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.
  • После этого Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования.
  • 9 февраля "Батькивщина" исключила Мангера из своих рядов и рекомендовала уйти из облсовета.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: нападение на Гандзюк суд


powered by lun.ua
По теме
Активисты выступили с послевыборным обращением к Порошенко 2 апреля 2019, 12:53
Под Херсонской ОГА и облсоветом разлили кровь 28 марта 2019, 18:42
Убийство Гандзюк: в Херсоне забросали петардами дом Рищука 28 марта 2019, 15:14
Все новости
Главные новости
Суд удалил из процесса по Мангеру адвоката семьи Гандзюк
Насиров называет себя главой ДФС и с прибылью в 6 гривен стабильно декларирует миллионы
Новости 2 апреля: голоса Тимошенко, дебаты для Порошенко и Зеленского
На Донбассе погибла известная пулеметчица с позывным "Ведьма"
Все новости
улыбнитесь!

С Днем дурака: 20 рисунков, которые заставят вас улыбнуться

здоровье

Переход на летнее время 2019: как это влияет на здоровье, объяснения врачей

исследование

В желудках черепах нашли пластик

Поиск по сайту
Архив
Весь архів