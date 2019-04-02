Суд удалил из процесса по Мангеру адвоката семьи Гандзюк

Адвоката семьи Гандзюк Евгению Закревскую удалили из процесса по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

Об этом сообщила в Facebook подруга Екатерины Гандзюк Марина Хромых.

"Если коротко и просто: Мангеру вручают подозрение, начинаются странные вещи (у кого-то ломаются замки, к кому-то неизвестные залезают домой, за кем-то следят неизвестные ..), собственно за Евгенией следили на машине с херсонскими номерами", - отмечает Хромых.

После этого Закревская подает соответствующее заявление в СБУ.

"Адвокаты Мангера предлагают удалить Закревскую из этого судебного процесса, так как она теперь - потерпевшая; суд удовлетворяет это предложение", - написала подруга погибшей активистки.

По ее словам, теперь фактически Закревская лишена голоса в процессе и выступать на суде могут только прокуроры.

В феврале адвокаты Мангера утверждали, что за ними следят, их телефоны прослушиваются. Поэтому защита просила отложить заседание, ссылаясь на то, что пребывание адвокатов в судебных заседаниях на данный момент опасно для них.

Судья решил удовлетворить просьбу защиты частично. Заседание продолжилось, однако после его завершения диск с записью, на котором содержатся заявления адвокатов, должны были направить в полицию для рассмотрения и возможного расследования.

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