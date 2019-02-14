Адвокаты Мангера пожаловались на давление: суд поручит полиции разобраться

Адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, заявили о нарушении своих прав и возможном давлении.

Об этом они сообщили во время заседания суда, который в четверг выбирает Мангеру меру пресечения.

После завершения заседания суд должен направить его запись с заявлениями защитников в полицию.

По словам Константина Глобы, когда адвокаты направлялись в суд, мимо проехал автомобиль, пассажир которого якобы сказал им: "Ребята, откажитесь от дела, вас прослушивают".

Защитники утверждают, что за ними следят, их телефоны прослушиваются.

"Созданы клоны мобильных телефонов адвокатов и их помощников, в связи с вступлением нас как защитников Мангера", – отметил Глоба.

"Клоны" карточек мобильных операторов, по мнению адвокатов, созданы для провокаций.

Глоба также добавил, что, возможно, будет обращаться за мерами безопасности.

Защитник Дмитрий Ильченко также сказал, что во время судебного заседания накануне его телефон трижды терял связь.

Другой адвокат утверждал, что суд разрешил прослушивать его телефон в деле об избиении журналиста, знакомого Екатерины Гандзюк Сергея Никитенко.

Поэтому защита просила отложить заседание, ссылаясь на то, что пребывание адвокатов в судебных заседаниях на данный момент опасно для них. Якобы они не успели отреагировать на опасность из-за того, что заседание накануне продолжалось до полуночи.

В свою очередь, прокуроры назвали заявления защитников безосновательными и основанными на предположениях.

Судья решил удовлетворить просьбу защиты частично. Заседание продолжилось, однако после его завершения диск с записью, на котором содержатся заявления адвокатов, должны направить в полицию для рассмотрения и возможного расследования.

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