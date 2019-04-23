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Савченко пришла в Раду

Вторник, 23 апреля 2019, 09:33
Савченко пришла в Раду

Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта, пришла в Верховную Раду 23 апреля.

Об этом сообщает Общественное движение "Честно" в Тwitter.

Она отказалась отвечать на вопросы журналистов, отметив, что "обязательно будет брифинг где-то примерно в 10:00".

Журналисты все же шли за Савченко, пытаясь получить хоть какие-то комментарии. Один из операторов подскочил прямо под ноги нардепу, поэтому она чуть не сбила его.

"Я хочу очень вас уберечь. Я не хочу, чтобы вы сейчас травмировались. Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Так же надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то, что я народный депутат и любви к народным депутатам мало. Но, пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь. Всех с праздниками!", - сказала Савченко и пошла.

"Честно" отмечает, что Савченко также заявила, что будет участвовать в парламентских выборах.

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Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Напомним:

  • Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с неенеприкосновенность.
  • Савченкоинкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
  • Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власти – и осмеять их.
  • Она прошла тестированиена полиграфе ("детекторе лжи"). Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
  • 16 апреля Савченко выпустили из-под стражи, поскольку истек строк меры пресечения.

Украинская правда

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Темы: Савченко НадеждаВерховная Рада
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