Луценко об освобождении Савченко и Рубана: Судебная система тяжело больна

11010 просмотров
Вторник, 16 апреля 2019, 11:04

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что судебная система в Украине тяжело больна, прокомментировав освобождение из-под стражи, подозреваемых в организации теракта, нардепа Надежды Савченко и ее сообщника Владимира Рубана.

Свою реакцию он опубликовал 16 апреля в Facebook.

"Дело Савченко - Рубана 28.01.2019 было направлено в суд с обвинительным актом. Поэтому можно было бы сказать, что вчерашнее решение (вернее - его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса - исключительная компетенция суда", - написал он.

По словам генпрокурора, освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения.

"ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия так называемой "ДНР" для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным", - добавил Луценко.

В то же время генпрокурор констатировал, что ряд резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляет признать: судебная система тяжело больна.

Луценко также назвал три причины такой "болезни" судебной системы.

"Причина первая - разрешены законом манипуляции с бесконечными изменениями адвокатов. У Савченко таких адвокатов (которые то входили в процесс, то покидали его) было 8 платных и 1 бесплатный от государства. Законопроект для устранения этих злоупотреблений давно лежит в ВР.

Причина вторая - критически малое количество судей в судах. 40% незаполненных вакансий приводит к тому, что отвод даже 1 судьи приводит к передаче дела в другой суд. "Футбол" изменения судов по делу Савченко - Рубана с каруселью отводов на каждом этапе впечатляет: Верховный суд - Черниговский районный - Черниговский апелляционный - Верховный суд - Соломенский районный - Киевский апелляционный - Верховный суд - Киевский апелляционный - Дарницкий районный - Киевский апелляционный - Броварской районный.

Причина третья - нежелание отдельных судей выполнять свою работу. Иначе как самоустранением трудно назвать самоотвод в этом деле только потому, что кто-то из родственников судьи проживает на оккупированной территории", - считает Луценко.

Читайте также: История Рубана: пророссийские учебники и оружие в мебели

Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Напомним:

  • В ночь на 16 апреля Надежду Савченко, подозреваемую в организации теракта, и другого фигуранта этого дела Владимира Рубана выпустили из-под стражи.
  • Их отпустили, поскольку срок ареста истек 16 апреля, а суд не выбрал и не продлил меру пресечения.
  • Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
  • Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
  • Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
  • Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власти – и осмеять их.
  • Она прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи"). Ейгрозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Луценко Савченко Надежда Рубан суд теракт


powered by lun.ua
Материалы по теме
Следствие по Майдану: Порошенко не сказал, как оценивает работу Луценко, и упрекнул Горбатюку 15 апреля 2019, 23:16
Луценко не захотел показать "список неприкасаемых" от Йованович 11 апреля 2019, 15:16
У Луценко есть свежая идея о месте дебатов 6 апреля 2019, 12:36
Все новости
Главные новости
Пожар в Нотр-Даме потушили: стены и алтарь уцелели – будут восстанавливать
Луценко об освобождении Савченко и Рубана: Судебная система тяжело больна
Березовец: Чем моя шутка о Нотр-Даме отличается от шуток "95 Квартала"?
Пожар в Нотр-Даме частично погасили
Все новости
Культура

История украинца и самого быстрого пианиста мира

Фото

10 картинок о том, что случается в душе с каждым

гастро-новости

7 безалкогольных напитков, которые не стыдно выпить взрослому человеку

Поиск по сайту
Архив
Весь архів