Адвокат Трампа интересуется, арестуют ли Коломойского
Персональный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани возмущен тем, что олигарх Игорь Коломойский после приезда в Украину угрожал двум американским гражданам.
Об этом он написал в субботу в Twitter, комментируя информацию о возвращении Коломойского в Украину.
https://t.co/eQzxc3wfDP via @NYTimes As soon as he returned he threatened two American citizens. Koloimoisky’s representatives and enemies of Pres. Trump are advising Pres.-elect. Will he be arrested?— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 18 травня 2019 р.
"Как только он вернулся, он угрожал двум американским гражданам. Представители Коломойского и враги президента Трампа консультируют новоизбранного президента. Будет ли он арестован?", - написал Джулиани.
17 мая в интервью программе Радио Свобода "Схемы" Коломойский назвал аферистами двух американцев - Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые "собирают с людей деньги", прикрываясь связями с Джулиани.
"И они ходят здесь по Украине, собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани - и они решат с господином Луценко любой вопрос. Господин Луценко об этом даже не знает. И, я думаю, господин Джулиани тоже об этом не знает", - сказал Коломойский.
"И в ближайшем будущем, поверьте мне, мы этих двух "субчиков" выведем на свет божий. Чтобы они не думали...", - добавил олигарх.
Он рассказал, что Парнас и Фруман приезжали к нему в Израиль и рассказывали, как "надо с Зеленским общаться".
"Я сказал - я не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли - и тут начались все эти провокации: про Джулиани, окружение, избавиться, еще какой-то бред", - сказал Коломойский, комментируя заявление Джулиани о том, что Зеленский должен избавиться от "прицеп из прошлого и криминальных олигархов - Игоря Коломойского и других".
Напомним:
- 16 мая в Украину из Израиля прилетел олигарх Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года и заявил, что приехал прожить в Украине ближайшие пять лет..
- В интервью программе "Схемы" Коломойский заявил, что ФБР, возможно, и ведет расследование в отношении него, но оно ничем не закончится, потому что он "ничего противозаконного на территории США, ЕС или Украины не совершал".
- Ранее издание The Daily Beast со ссылкой на 3 источники сообщило, что ФБР ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского.
- Издание также отмечает, что Игоря Коломойского "обвиняли в заказных убийствах" (в 2015 году), а теперь считают покровителем кандидата в президенты, комика Владимира Зеленского.
- Федеральное бюро расследований страны "не подтверждает и не отрицает существование какого-либо расследования" против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.
- 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
- Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".
- Среди таких людей он назвал нардепа Сергея Лещенко.
- Сам Лещенко заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua