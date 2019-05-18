Адвокат Трампа интересуется, арестуют ли Коломойского

Персональный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани возмущен тем, что олигарх Игорь Коломойский после приезда в Украину угрожал двум американским гражданам.

Об этом он написал в субботу в Twitter, комментируя информацию о возвращении Коломойского в Украину.

https://t.co/eQzxc3wfDP via @NYTimes As soon as he returned he threatened two American citizens. Koloimoisky’s representatives and enemies of Pres. Trump are advising Pres.-elect. Will he be arrested? — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 18 травня 2019 р.

"Как только он вернулся, он угрожал двум американским гражданам. Представители Коломойского и враги президента Трампа консультируют новоизбранного президента. Будет ли он арестован?", - написал Джулиани.

17 мая в интервью программе Радио Свобода "Схемы" Коломойский назвал аферистами двух американцев - Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые "собирают с людей деньги", прикрываясь связями с Джулиани.

"И они ходят здесь по Украине, собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани - и они решат с господином Луценко любой вопрос. Господин Луценко об этом даже не знает. И, я думаю, господин Джулиани тоже об этом не знает", - сказал Коломойский.

"И в ближайшем будущем, поверьте мне, мы этих двух "субчиков" выведем на свет божий. Чтобы они не думали...", - добавил олигарх.

Он рассказал, что Парнас и Фруман приезжали к нему в Израиль и рассказывали, как "надо с Зеленским общаться".

"Я сказал - я не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли - и тут начались все эти провокации: про Джулиани, окружение, избавиться, еще какой-то бред", - сказал Коломойский, комментируя заявление Джулиани о том, что Зеленский должен избавиться от "прицеп из прошлого и криминальных олигархов - Игоря Коломойского и других".

Напомним: