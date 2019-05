Адвокат Трампа интересуется, арестуют ли Коломойского

Персональный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани возмущен тем, что олигарх Игорь Коломойский после приезда в Украину угрожал двум американским гражданам.

Об этом он написал в субботу в Twitter, комментируя информацию о возвращении Коломойского в Украину.

https://t.co/eQzxc3wfDP via @NYTimes As soon as he returned he threatened two American citizens. Koloimoisky’s representatives and enemies of Pres. Trump are advising Pres.-elect. Will he be arrested?