Адвокат Трампа цікавиться, чи арештують Коломойського

Персональний адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обурений тим, що олігарх Ігор Коломойський по приїзді в Україну погрожував двом американським громадянам.

Про це він написав у суботу в Twitter, коментуючи інформацію про повернення Коломойського в Україну.

https://t.co/eQzxc3wfDP via @NYTimes As soon as he returned he threatened two American citizens. Koloimoisky’s representatives and enemies of Pres. Trump are advising Pres.-elect. Will he be arrested? — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 18 травня 2019 р.

"Щойно він повернувся, він погрожував двом американським громадянам. Представники Коломойського і вороги президента Трампа консультують новообраного президента. Чи буде він заарештований?", - написав Джуліані.

Адвокат також заявив, що Лев Парнас та Ігор Фруман, про яких говорив Коломойський, є його клієнтами.

"Вони мої клієнти, і я порадив їм висунути звинувачення", - написав він.

"Це тест для новообраного президента. Він уже оточив себе деякими людьми, які є ворогами президента Трампа. Тепер цей сумнозвісний олігарх, як кажуть, також має своїх людей в його оточенні. Коломойського треба притягнути до відповідальності за погрози", - пише Джуліані.

17 травня в інтерв’ю програмі Радіо Свобода "Схеми" Коломойський назвав аферистами двох американців – Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, які "збирають з людей гроші", прикриваючись зв’язками з Джуліані.

"І вони ходять тут Україною, збирають з людей гроші, розповідають, що вони близькі з паном Джуліані – і що вони вирішать з паном Луценком будь-яке питання. Пан Луценко про це навіть не знає. І, я думаю, пан Джуліані теж про це не знає", - сказав Коломойський.

"І в найближчому майбутньому, повірте мені, ми цих двох "субчиків" виведемо на світло боже. Щоб вони не думали...", - додав олігарх.

Він розповів, що Парнас і Фруман приїжджали до нього в Ізраїль і розповідали, як "треба із Зеленським спілкуватися".

"Я сказав – я не маю відношення до Зеленського. Після цього вони зникли – і тут почалися всі ці провокації: щодо Джуліані, оточення, позбутися, ще якоїсь маячні", - сказав Коломойський, коментуючи заяву Джуліані про те, що Зеленський повинен позбутися "причеп з минулого і кримінальних олігархів – Ігоря Коломойського та інших".

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