Адвокат Трампа цікавиться, чи арештують Коломойського

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Субота, 18 травня 2019, 20:56
Рудольф Джуліані

Персональний адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обурений тим, що олігарх Ігор Коломойський по приїзді в Україну погрожував двом американським громадянам.

Про це він написав у суботу в Twitter, коментуючи інформацію про повернення Коломойського в Україну.

"Щойно він повернувся, він погрожував двом американським громадянам. Представники Коломойського і вороги президента Трампа консультують новообраного президента. Чи буде він заарештований?", - написав Джуліані.

Адвокат також заявив, що Лев Парнас та Ігор Фруман, про яких говорив Коломойський, є його клієнтами.

"Вони мої клієнти, і я порадив їм висунути звинувачення", - написав він.

"Це тест для новообраного президента. Він уже оточив себе деякими людьми, які є ворогами президента Трампа. Тепер цей сумнозвісний олігарх, як кажуть, також має своїх людей в його оточенні. Коломойського треба притягнути до відповідальності за погрози", - пише Джуліані.

17 травня в інтерв’ю програмі Радіо Свобода "Схеми" Коломойський назвав аферистами двох американців – Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, які "збирають з людей гроші", прикриваючись зв’язками з Джуліані.

"І вони ходять тут Україною, збирають з людей гроші, розповідають, що вони близькі з паном Джуліані – і що вони вирішать з паном Луценком будь-яке питання. Пан Луценко про це навіть не знає. І, я думаю, пан Джуліані теж про це не знає", - сказав Коломойський.

"І в найближчому майбутньому, повірте мені, ми цих двох "субчиків" виведемо на світло боже. Щоб вони не думали...", - додав олігарх.

Він розповів, що Парнас і Фруман приїжджали до нього в Ізраїль і розповідали, як "треба із Зеленським спілкуватися".  

"Я сказав – я не маю відношення до Зеленського. Після цього вони зникли – і тут почалися всі ці провокації: щодо Джуліані, оточення, позбутися, ще якоїсь маячні", - сказав Коломойський, коментуючи заяву Джуліані про те, що Зеленський повинен позбутися "причеп з минулого і кримінальних олігархів – Ігоря Коломойського та інших".

Нагадаємо:

  • 16 травня в Україну з Ізраїлю прилетів олігарх Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року і заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.
  • Коломойський заявив в інтерв'ю програмі "Схеми", що ФБР, можливо, і веде розслідування стосовно нього, але воно нічим не завершиться, бо він "нічого протизаконного на території США, ЄС чи України не скоїв".
  • Раніше видання The Daily Beast з посиланням на 3 джерела повідомило, що ФБР веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського.
  • Видання також зазначає, що Ігоря Коломойського "звинувачували у замовних убивствах" (у 2015 році), а тепер вважають покровителем кандидата у президенти, коміка Володимира Зеленського.
  • Федеральне бюро розслідувань країни "не підтверджує і не заперечуєіснування будь-якого розслідування" проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.
  • 10 травня персональний адвокат американського лідера Рудольф Джуліані заявив, що планує їхати в Україну, щоб умовити новообраного президента Володимира Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп. Він також збирався розповісти Зеленському, що знає про людей з його оточення.
  • Пізніше Джуліані скасував візит, заявивши, що він би опинився у "середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів".
  • Серед таких людей він назвав нардепа Сергія Лещенка. 
  • Сам Лещенко заявив, що генпрокурор Юрій Луценко дезінформував Джуліані, щоб залишитися на своїй посаді.

Українська правда

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Теми: Коломойський США


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