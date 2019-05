Адвокат Трампа цікавиться, чи арештують Коломойського

Персональний адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обурений тим, що олігарх Ігор Коломойський по приїзді в Україну погрожував двом американським громадянам.

Про це він написав у суботу в Twitter, коментуючи інформацію про повернення Коломойського в Україну.

https://t.co/eQzxc3wfDP via @NYTimes As soon as he returned he threatened two American citizens. Koloimoisky’s representatives and enemies of Pres. Trump are advising Pres.-elect. Will he be arrested?