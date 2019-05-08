Фото Зеленского с ветеранами понравилось Вятровичу

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Среда, 8 мая 2019, 22:32

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович похвалил фотографию, которую Владимир Зеленский опубликовал в соцсети по случаю Дня памяти и примирения.

Об этом Вятрович сообщил в Facebook.

"Поздравляю правильный подход Владимира Зеленского к празднованию Дня памяти и примирения", - написал он.

На снимке новоизбранный президент стоит со связной Украинской повстанческой армии Параскевой Зеленчук-Потяк и капитаном морской пехоты ВМФ СССР Иваном Залужным.

 

Дополняется...

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Темы: Зеленский


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