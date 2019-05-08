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Фото Зеленского с ветеранами понравилось Вятровичу

Среда, 8 мая 2019, 22:32

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович похвалил фотографию, которую Владимир Зеленский опубликовал в соцсети по случаю Дня памяти и примирения.

Об этом Вятрович сообщил в Facebook.

"Поздравляю правильный подход Владимира Зеленского к празднованию Дня памяти и примирения", - написал он.

На снимке новоизбранный президент стоит со связной Украинской повстанческой армии Параскевой Зеленчук-Потяк и капитаном морской пехоты ВМФ СССР Иваном Залужным.

 

Напомним:

  • В среду, 8 мая, Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook фото, на котором жмут друг другу руки связная Украинской повстанческой армии и капитан морской пехоты ВМФ СССР.
  • Ранее Вятрович критиковал Зеленского за то, что тот позволял себе шутки над Голодомором.

Украинская правда
Темы: Зеленский
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