Медведев упрекнул новую власть Украины в "устаревшей риторике"
Премьер РФ Дмитрий Медведев считает противоречивыми заявления представителей новой украинской власти.
Об этом он заявил в эфире программы "Вести в субботу" на ВГТРК, сообщает пресс-служба российского правительства.
"Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Вроде как они хотели бы возобновить определённые процессы на базе Минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой", - сказал Медведев.
Он также отметил, что в России пока не видят никаких действий со стороны украинской власти.
"Пока мы ничего нового не видим. Но я не хочу забегать вперёд. В конечном счёте это всё в руках нового президента, новой власти. Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают", - добавил премьер РФ.
Он подчеркнул, что дипломатические контакты с РФ были прекращены по инициативе украинской власти.
"Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать – начиная от дипломатических контактов, контактов по линии Министерства иностранных дел, других ведомств правительства и заканчивая какими-то неформальными контактами, если они захотят их использовать. Это всё на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне", - сказал Медведев.
Напомним:
- 24 мая президент Владимир Зеленский провел первую встречу с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске. Его проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, позициях, которые отстаивали, фамилиях и списках заложников и пропавших, другой проблематике.
- Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске должны возобновиться 5 июня.
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