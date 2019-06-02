Медведев упрекнул новую власть Украины в "устаревшей риторике"

Премьер РФ Дмитрий Медведев считает противоречивыми заявления представителей новой украинской власти.

Об этом он заявил в эфире программы "Вести в субботу" на ВГТРК, сообщает пресс-служба российского правительства.

"Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Вроде как они хотели бы возобновить определённые процессы на базе Минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой", - сказал Медведев.

Он также отметил, что в России пока не видят никаких действий со стороны украинской власти.

"Пока мы ничего нового не видим. Но я не хочу забегать вперёд. В конечном счёте это всё в руках нового президента, новой власти. Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают", - добавил премьер РФ.

Он подчеркнул, что дипломатические контакты с РФ были прекращены по инициативе украинской власти.

"Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать – начиная от дипломатических контактов, контактов по линии Министерства иностранных дел, других ведомств правительства и заканчивая какими-то неформальными контактами, если они захотят их использовать. Это всё на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне", - сказал Медведев.

Напомним: