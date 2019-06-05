Смерть ребенка: Аваков говорит, что начальник полиции Киевщины поедет на Донбасс

Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов несет политическую ответственность за действия своих подчиненых, в результате которых погиб пятилетний ребенок в Переяславе-Хмельницком.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков журналистам в среду в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Потому что Ценов несет политическую ответственность: мы ему вменяем недостаточно квалифицированную работу с этими кадрами", – сказал министр.

Отвечая на вопрос, не достаточно ли данного происшествия для увольнения Ценова из правоохранительных органов, глава МВД ответил:

"Нет, не достаточно. Мы его уволили с должности, но сейчас он пребывает в распоряжении – таков порядок службы, и скорее всего, отправится в зону ООС и будет там с двумя другими полицейскими рядовыми руководить определенным участком границы".

Аваков напомнил, что Ценов сам попросил направить его в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

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Напомним: