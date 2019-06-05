Смерть ребенка: Аваков говорит, что начальник полиции Киевщины поедет на Донбасс

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Среда, 5 июня 2019, 13:47

Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов несет политическую ответственность за действия своих подчиненых, в результате которых погиб пятилетний ребенок в Переяславе-Хмельницком.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков журналистам в среду в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Потому что Ценов несет политическую ответственность: мы ему вменяем недостаточно квалифицированную работу с этими кадрами", – сказал министр.

Отвечая на вопрос, не достаточно ли данного происшествия для увольнения Ценова из правоохранительных органов, глава МВД ответил:

"Нет, не достаточно. Мы его уволили с должности, но сейчас он пребывает в распоряжении – таков порядок службы, и скорее всего, отправится в зону ООС и будет там с двумя другими полицейскими рядовыми руководить определенным участком границы".

Аваков напомнил, что Ценов сам попросил направить его в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Читайте больше: Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских на сегодняшний день.

Напомним:

  • Ранее 5 июня глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не намерен уходить в отставку в связи с убийством 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком, но не снимает с себя политической ответственности.
  • 4 июня в крупных городах Украины возле управлений полиции прошли массовые пикеты с требованием к министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку.
  • Ситуация в обществе обострилась после трагедии в Пересяслав-Хмельницком Киевской области, где от выстрела из пока неизвестного оружия погиб 5-летний ребенок. В преступлении подозреваются двое полицейских.

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Темы: полиция Аваков Киевская область


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