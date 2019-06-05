Савченко провела съезд под Радой и идет на выборы

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Среда, 5 июня 2019, 14:44

Народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта, заявила, что ее партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Об этом она заявила на XII съезде своей партии, который проходил на площади Конституции под зданием Верховной Рады.

"21 июля мы заходим в Верховную Раду, мы становимся народными депутатами. Все, кто здесь присутствуют, идут по спискам этой партии и идут побеждать", - сказала Савченко. 

 
Фото Olexandr Salizhenko

Она добавила, что главой избирательного штаба партии будет ее сестра Вера Савченко, а спикером останется Татьяна Проторченко.

После этого она зачитала несколько фамилий мажоритарщиков и списочников.

"Наша главная цель, которую мы будем реализовывать в Верховной Раде – изменение политической системы", - сказала Савченко.

На съезде присутствовали несколько десятков делегатов, за все решения они голосовали единогласно. 

 
Фото Olexandr Salizhenko

Сам съезд длился не более 10 мин. После завершения делегаты под музыку еще примерно полчаса поочередно фотографировались с Савченко и брали у нее автографы.

Ирина Балачук, УП

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