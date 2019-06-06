Старые "реформаторы" в новой АП: Кто работает в команде Зеленского

Главной претензией к окружению президента Владимира Зеленского во время избирательной кампании было то, что публичной команды как таковой у него не было, но сейчас он назначил в Администрацию президента представителей так называемой "старой команды", которые отвечают за оборону, международную политику, суды и экономику.

Об этом говорится в публикации "Украинской правды": Свои и чужие. На ком держится Администрация Зеленского.

Отмечается, что помимо отсутствия опыта избирателей больше волновал кадровый вакуум вокруг лидера "Квартала", но довольно быстро будущий президент начал демонстрировать черту, которая позволила ему несколько потушить кадровый пожар, по крайней мере на первое время.

Сообщается, что уже перед вторым туром вокруг Зеленского сконцентрировались довольно авторитетные в реформаторских кругах люди, которые и стали второй ключевой группой в его Администрации.

Прежде всего это Александр Данилюк и Руслан Рябошапка, которые вместе пришли в Зе!Команду, вместе сопровождали Зеленского в его первом заграничном визите в Париж.

Отмечается, что впоследствии Рябошапка стал заместителем главы Администрации, а Данилюк, который уже занимал такую ​​должность у Порошенко, решил заняться чем-то более масштабным - стать секретарем Совета нацбезопасности и обороны.

"Функционал этой должности очень широк, и в правильных аппаратных руках СНБО может быть отнюдь не менее влиятельным, чем вся АП вместе взятая", - уверяют авторы публикации.

Сообщается, что Рябошапка в АП - не обычный заместитель и отвечает за антикоррупционную и правовую стратегию Зеленского.

"Теперь выполнения обещания президента "Будем сажать" во многом зависит именно от Рябошапки", - говорится в тексте.

Другая, не менее важная сферу деятельности президента - международные отношения, прочно закреплен за кадровым дипломатом, послом Украины при НАТО Вадимом Пристайко и первые серьезные шаги международной команды Зеленского делаются именно в эти дни, когда проходит его первый зарубежный визит.

Сообщается, что последней сферой деятельности, которая не была закрыта в Администрации Зеленского, оставалась экономика.

В частности, в представленной перед вторым туром группе советников президента были люди из экономической сферы, таможенники и т.д., но не было яркой персоны с опытом менеджмента, крупных экспертных дискуссий по вопросам экономических реформ.

Таким человеком для АП Зеленского оказался Алексей Гончарук.

В прошлом юрист, советник министра экологии, советник первого вице-премьера Кубива, до последнего времени он возглавлял Офис эффективного регулирования, известный как BRDO. Эта организация занимается наработкой инициатив, направленных на создание эффективной системы государственного регулирования отношений государства и бизнеса.

Сообщается, что до своего назначения он мало с кем был знаком в команде Зеленского.

Большинство из заместителей главы АП, с которыми разговаривала УП, не смогли объяснить, как Гончарук стал частью Администрации.

Однако с одним человеком Гончарук таки был знаком - с главой АП Андреем Богданом. Именно он, по данным УП, пригласил главу BRDO в Администрацию Зеленского заниматься вопросами экономики и реформ.