Тотальная проверка: от службы отстранили 10 начальников полиции

По результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По ее данным, проверки проходили в полицейских подразделениях различных регионов страны.

"Обнаружили и зафиксировали нарушения. Поэтому, по приказу главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, 10 начальников отделов и отделений полиции были отстранены", - говорится в сообщении.

Кроме того, рассказывают в пресс-службе, 5 июня Князев провел видеоселекторное совещание с руководителями территориальных органов и подразделений ведомства, на котором обсудили выявленные нарушения, а также продемонстрировали видеоролик с выявленными нарушениями, в частности - случаями обнаружения запрещенных предметов.

Отмечается, что по результатам проверок назначены служебные расследования, и руководители, которые сейчас отстранены, понесут "строгую дисциплинарную ответственность".

"Нахождение работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством - собственным или служебным - в состоянии алкогольного опьянения - безальтернативное увольнении из органов полиции", - говорится в сообщении.

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Напомним: