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Тотальная проверка: от службы отстранили 10 начальников полиции

Пятница, 7 июня 2019, 21:00
Тотальная проверка: от службы отстранили 10 начальников полиции

По результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По ее данным, проверки проходили в полицейских подразделениях различных регионов страны.

"Обнаружили и зафиксировали нарушения. Поэтому, по приказу главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, 10 начальников отделов и отделений полиции были отстранены", - говорится в сообщении.

Кроме того, рассказывают в пресс-службе, 5 июня Князев провел видеоселекторное совещание с руководителями территориальных органов и подразделений ведомства, на котором обсудили выявленные нарушения, а также продемонстрировали видеоролик с выявленными нарушениями, в частности - случаями обнаружения запрещенных предметов.

Отмечается, что по результатам проверок назначены служебные расследования, и руководители, которые сейчас отстранены, понесут "строгую дисциплинарную ответственность".

"Нахождение работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством - собственным или служебным - в состоянии алкогольного опьянения - безальтернативное увольнении из органов полиции", - говорится в сообщении.

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Напомним:

  • 31 мая двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком. Во время отдыха мужчины стреляли по металлических банках из огнестрельного оружия – и пуля попала в 5-летнего мальчика в соседнем дворе.
  • 3 июня стало известно, что 5-летний Кирилл Тлявов умер в больнице. 5 июня ребенка похоронили в его родном городе.

Украинская правда

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Темы: полицияувольнение
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