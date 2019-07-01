Глава ОП рассказал, почему ближайшие соратники Зеленского не могут быть премьером

4431 просмотр
Понедельник, 1 июля 2019, 11:59

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что ни он сам, ни другие ближайшие соратники президента Владимира Зеленского не могут стать премьер-министром в новом Кабмине.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Отвечая на вопрос, кто будет премьер-министром, Богдан сказал, что он не знает.

"(Я – ред.) не могу. Люстрирован. (Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, — ред.) Наверно, нет. Хороший парень, но молодой. (И – ред.) Не Шефир (первый помощник президента Сергей Шефир, – ред.)", - сказал глава ОП.

По его словам, он на эту должность взял бы "какого-то номинанта на Нобелевскую премию по экономике".

Богдан также добавил, что списка кандидатур в Кабмин у них еще нет, но над этим работают.

"Занимаемся этим, НR-агентства подбирают незапятнанных людей, понятных Европе, желательно с опытом работы на госслужбе", - подытожил Богдан.

Читайте также: Свои и чужие. На ком держится Администрация Зеленского

Напомним: 

  • Ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан не исключал, что может возглавить Кабмин в будущем.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Богдан Кабинет министров премьер


powered by lun.ua
Материалы по теме
Глава Офиса президента: Портнов мой друг, а 80% политикума – бывшие клиенты 1 июля 2019, 11:20
Руководитель ОПУ рассказал, как часто звонит Коломойскому 27 июня 2019, 10:27
Офис президента Богдан "разрушает стереотипы" и готов меняться с Шефиры 27 июня 2019, 10:13
Все новости
Главные новости
Богдан предлагает Донецку и Луганску региональный русский язык
Глава Офиса президента: Портнов мой друг, а 80% политикума – бывшие клиенты
Четверо детей погибли при пожаре в Одесской области
Полковник Минобороны организовал схему хищений на "Антонове"
Все новости
мандри

Профилактика джетлегу, еда в самолете и еще 5 лайфхаков, которые помогут легче путешествовать

Кино

Как сложились судьбы актеров "Гарри Поттера" и чем они занимаются сейчас

еда

Бутерброд с колбасой лучше не есть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів