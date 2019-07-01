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Глава ОП рассказал, почему ближайшие соратники Зеленского не могут быть премьером

Понедельник, 1 июля 2019, 11:59

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что ни он сам, ни другие ближайшие соратники президента Владимира Зеленского не могут стать премьер-министром в новом Кабмине.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Отвечая на вопрос, кто будет премьер-министром, Богдан сказал, что он не знает.

"(Я – ред.) не могу. Люстрирован. (Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, — ред.) Наверно, нет. Хороший парень, но молодой. (И – ред.) Не Шефир (первый помощник президента Сергей Шефир, – ред.)", - сказал глава ОП.

По его словам, он на эту должность взял бы "какого-то номинанта на Нобелевскую премию по экономике".

Богдан также добавил, что списка кандидатур в Кабмин у них еще нет, но над этим работают.

"Занимаемся этим, НR-агентства подбирают незапятнанных людей, понятных Европе, желательно с опытом работы на госслужбе", - подытожил Богдан.

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Напомним: 

  • Ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан не исключал, что может возглавить Кабмин в будущем.

Темы: БогданКабинет министровпремьер
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