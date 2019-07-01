Глава ОП рассказал, почему ближайшие соратники Зеленского не могут быть премьером

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявляет, что ни он сам, ни другие ближайшие соратники президента Владимира Зеленского не могут стать премьер-министром в новом Кабмине.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Отвечая на вопрос, кто будет премьер-министром, Богдан сказал, что он не знает.

"(Я – ред.) не могу. Люстрирован. (Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, — ред.) Наверно, нет. Хороший парень, но молодой. (И – ред.) Не Шефир (первый помощник президента Сергей Шефир, – ред.)", - сказал глава ОП.

По его словам, он на эту должность взял бы "какого-то номинанта на Нобелевскую премию по экономике".

Богдан также добавил, что списка кандидатур в Кабмин у них еще нет, но над этим работают.

"Занимаемся этим, НR-агентства подбирают незапятнанных людей, понятных Европе, желательно с опытом работы на госслужбе", - подытожил Богдан.

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Напомним: