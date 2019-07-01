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Россия о скандальном ответе Климкина: Украина еще может его изменить

Понедельник, 1 июля 2019, 14:11

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Россия сделала свое предложение относительно захваченных в Керченском проливе украинских моряков и, украинские власти могут изменить свой первоначальный негативный ответ.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать", - заявил Карасин.

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Напомним:

  • Ранее стало известно, что между Западом и Россией еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского существовал непубличный план, по которому освобождение пленных украинских моряков и возвращение кораблей должно было стать частью более широкой договоренности.
  • По этому плану, Запад возвращает России полномочия в ПАСЕ даже без малейших исключений. Россия в ответ находит схему освобождения моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы.
  • В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в Ассамблее без ограничений права голоса.
  • В этот же день, когда истекает срок выполнения решения Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении украинских моряков, в Кремле заявили, что вопрос об их судьбе находится за пределами юрисдикции трибунала ООН.
  • 26 июня в МИД Украины сообщили о получении ноты от российской стороны, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.
  • МИД Украины ответил нотой на предложение РФ.
  • Позже президент Владимир Зеленский обвинил МИД Украины в том, что министерство не коммуницирует с ним в вопросах международной политики, в частности, в том, что касается приказа международного трибунала об освобождении украинских моряков.

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Темы: РосcияМИДУкраинаморяки
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