Россия о скандальном ответе Климкина: Украина еще может его изменить

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Россия сделала свое предложение относительно захваченных в Керченском проливе украинских моряков и, украинские власти могут изменить свой первоначальный негативный ответ.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать", - заявил Карасин.

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Напомним: