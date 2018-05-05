В Азербайджане задержали подозреваемого в избиении Найема

Правоохранителями Азербайджана задержан Магомед-Амин Саитов, подозреваемый в избиении народного депутата Мустафы Найема.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, говорится на сайте МВД.

По словам министра, 29-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения народному депутату, правоохранители Киева объявили в розыск еще 2 мая.

"5 мая правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали подозреваемого. Начаты экстрадиционные процедуры", - сообщили в МВД.

Аваков напомнил, что инцидент произошел 30 апреля в Киеве. Трем участникам происшествия объявлено о подозрении в совершении группового хулиганства. Судом уже избрана мера пресечения.

"Четвертый участник - через 20 минут после происшествия заказал билет на самолет и через 2,5-3 часа вылетел в Баку. На момент пересечения границы его личность еще не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. Сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами", - отметил министр.

Вместе с тем, заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что запрос на выдачу Саитова будет направлен в ближайшее время.

Он также сообщил, что в субботу суд в Азербайджане выберет для Саитова меру пресечения.

По словам Енина, запрос о задержании и аресте подозреваемого в избиении Найема был направлен Генпрокуратурой айзербайджанским коллегам в среду.

30 апреля в центре Киева, на дороге возле Бессарабского рынка, депутат Мустафа Найем вступил в словесную перепалку с одним из водителей – а в результате его избили, он попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.





К избиению причастны четверо молодчиков. Полиция задержала троих человек по подозрению в хулиганстве, а четвертого, который сбежал в Баку(Азербайджан), разыскивает по подозрению в "умышленном телесном повреждении средней тяжести".



Еще одного водителя, который попал на видеозаписи камер, правоохранители хотят допросить в качестве свидетеля.



2 мая Шевченковской райсуд избрал для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитовакруглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения, а для Ахмеда Абубакаровича Саитова и Умолта Руслановича Темербулатова – ночной домашний арест.



Также прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, которому удалось скрыться.

2 мая Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема, объявили в розыск.

Магомед-Амин Саитов является одним из учредителей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс", а также учредителем ООО "Релакс-Компани". В 2015 году он числился заместителем главы правления Международной общественной организации "Интернациональный союз".