Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Азербайджане задержали подозреваемого в избиении Найема

Суббота, 5 мая 2018, 13:59
В Азербайджане задержали подозреваемого в избиении Найема

Правоохранителями Азербайджана задержан Магомед-Амин Саитов, подозреваемый в избиении народного депутата Мустафы Найема.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, говорится на сайте МВД.

По словам министра, 29-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения народному депутату, правоохранители Киева объявили в розыск еще 2 мая.

"5 мая правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали подозреваемого. Начаты экстрадиционные процедуры", - сообщили в МВД.

Аваков напомнил, что инцидент произошел 30 апреля в Киеве. Трем участникам происшествия объявлено о подозрении в совершении группового хулиганства. Судом уже избрана мера пресечения.

"Четвертый участник - через 20 минут после происшествия заказал билет на самолет и через 2,5-3 часа вылетел в Баку. На момент пересечения границы его личность еще не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. Сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами", - отметил министр.

 

Вместе с тем, заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что запрос на выдачу Саитова будет направлен в ближайшее время.

Он также сообщил, что в субботу суд в Азербайджане выберет для Саитова меру пресечения.

По словам Енина, запрос о задержании и аресте подозреваемого в избиении Найема был направлен Генпрокуратурой айзербайджанским коллегам в среду.

30 апреля в центре Киева, на дороге возле Бессарабского рынка, депутат Мустафа Найем вступил в словесную перепалку с одним из водителей – а в результате его избили, он попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.



К избиению причастны четверо молодчиков. Полиция задержала троих человек по подозрению в хулиганстве, а четвертого, который сбежал в Баку(Азербайджан), разыскивает по подозрению в "умышленном телесном повреждении средней тяжести".

Еще одного водителя, который попал на видеозаписи камер, правоохранители хотят допросить в качестве свидетеля.

2 мая Шевченковской райсуд избрал для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитовакруглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения, а для Ахмеда Абубакаровича Саитова и Умолта Руслановича Темербулатова – ночной домашний арест.

Также прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, которому удалось скрыться.

2 мая Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема, объявили в розыск.

Магомед-Амин Саитов является одним из учредителей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс", а также учредителем ООО "Релакс-Компани". В 2015 году он числился заместителем главы правления Международной общественной организации "Интернациональный союз".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НайемАваковМВДАзербайджан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Найем
Маси Найем: Украина сильно изменится после войны. Дай Бог выжить, я очень хочу быть частью этой Украины
Доктор Найем и его дети. История одного киоска
Найем покидает Укроборонпром: сократили должность
Последние новости
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
Все новости...
Реклама: