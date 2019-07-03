Клиенты адвоката Трампа требуют от Коломойского 200 млн гривен морального ущерба

Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, подали в Украине иск в суд на олигарха Игоря Коломойского с требованием компенсации 200 миллионов гривен морального ущерба после интервью, в котором он назвал их "аферистами".

Об этом сообщают "Схемы".

"Слова Коломойского в интервью о том, что Фруман и Парнас является "аферистами" и "находятся под расследованием США", а также "собирают с людей деньги под предлогом знакомства с Джулиани, который является адвокатом президента США Трампа", навредили чести, достоинству и деловой репутации двух граждан Америки, которые являются "важными бизнесменами в своей стране", - говорится в исковом заявлении в Голосеевский районный суд, которое предоставила адвокат Алина Самарец.

Кроме этого, отдельные фразы олигарха расценили как угрозы жизни и здоровью, в связи с чем Фруман и Парнас написали соответствующие заявления в правоохранительные органы Украины и по рекомендации защиты "вынуждены были оставить свои дела в Украине и уехать в США".

Фруман и Парнас просят суд признать недостоверной информацией относительно "аферистов" и "сбора денег" и взыскать с Коломойского в качестве компенсации за моральный ущерб 200 млн гривен.

"Мои клиенты приоритетом ставят именно опровержение информации и защиту своего имени, а относительно морального вреда, то они приняли совместное решение всю сумму морального вреда передать народу Украины", - рассказала "Схемам" адвокат Алина Самарец.

Сам олигарх сказал, что не будет комментировать ситуацию, чтобы "не расценили как попытку повлиять на суд".

Напомним: