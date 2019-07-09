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Холодницкий объяснил свои "нарушения" в деле Труханова

Вторник, 9 июля 2019, 18:51

Источник: Назар Холодницкий в комментарии УП

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий говорит, что "нарушения" прокуроров, которые суд увидел в деле мэра Одессы Геннадия Труханова, являются вопросом научного спора, который сейчас рассматривает Верховный суд.

Прямая речь: "Это научный спор, который сейчас на рассмотрении в Большой палате Верховного суда".

"И это не только научный спор, но есть противоположные решения судов разных инстанций".

"И у нас есть решения судов, включая Высший административный суд, что мы делали правильно. И Высшая квалификационная комиссия судей также на нашей стороне. Но есть и другие решения судов, которые говорят, что именно заместитель генпрокурора должен еще и лично доставить подозрение ".

"Апелляция будет внесена точно. Изучим текст приговора и каждый абзац обжалуем ".

"Прокуроры САП говорили с самого начала об аномальной активности именно в этом производстве. Прокуроры САП уверены в своей позиции и докажут это, я надеюсь, в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда".

Что было раньше: Малиновский районный суд Одессы во время оглашения приговора Труханову отметил, что подозрение ему вручил следователь, который не имеет на это право. Якобы объявить подозрение городскому голове может только генпрокурор, его заместитель или руководитель региональной прокуратуры.

Та же норма касается еще двух обвиняемых в деле Труханова: депутата горсовета и адвоката. Всех троих якобы из-за нарушения прокуратуры суд решил считать непривлеченными к ответственности.

История вопроса:

  • 9 июля суд признал невиновными в завладении бюджетными средствами Труханова и других фигурантов его дела.
  • Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета из-за покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • 27 мая САП согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его предполагаемых сообщников, уменьшив сумму ущерба.
  • Прокуроры просили суд приговорить Труханова к 12 годам тюрьмы, остальных фигурантов – к 7-11.
  • 8 июля стало известно, что суд признал недопустимыми ряд доказательств, в частности, экспертизу по стоимости здания, за которое горсовет, по версии следствия, заплатил в два раза дороже.
  • Активисты "Центра противодействия коррупции" заявляли, что суд поспешнорассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.

Алена Мазуренко, Соня Лукашова, УП
Темы: ХолодницкийТрухановсуд
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