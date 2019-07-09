Из-за скандального "телемоста" возбуждено еще одно дело

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Вторник, 9 июля 2019, 18:48

Зарегистрировано уголовное дело о финансировании терроризма на основании сведений о 2 бенефициарах телеканала NewsOne – совладельцах российского банка.

Об этом сказал на брифинге во вторник в Киеве генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

"Двое лиц одновременно являются директорами оффшоров украинского телеканала и оффшоров, на которых числится российский банк, имеющий статус уполномоченного на финансирование гособоронзаказа РФ. Таким образом, он является причастным к ведению агрессивной войны против Украины. Сегодня зарегистрировано производство о финансировании терроризма", - заявил глава ГПУ.

При этом Луценко видит все основания для лишения лицензий телеканала NewsOne.

Напомним:

  • Генеральная прокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за предложения украинского телеканала NewsOne устроить так называемый телемост "Надо поговорить" с российским пропагандистским каналом "Россия 24".
  • По словам Луценко, следствие установило связь между каналом и российским ОАО "Промсвязьбанк", который финансирует и обслуживает государственный оборонный заказ России.
  • 7 июля Киселев в эфире "Россия 24" анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить", который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
  • 8 июля NewsOne заявил, что отменяет телемарафон "Надо поговорить" с российским пропагандистским каналом из-за угроз физической расправы.
  • Владелец телеканала NewsOne, нардеп Тарас Козак обвинил генерального прокурора Юрия Луценко во лжи. "Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о связи телеканала NEWSONE с российским "Промсвязьбанком" является циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности", - говорит депутат.

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Темы: Луценко Генпрокуратура телевидение Росcия пропаганда


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