Из-за скандального "телемоста" возбуждено еще одно дело

Зарегистрировано уголовное дело о финансировании терроризма на основании сведений о 2 бенефициарах телеканала NewsOne – совладельцах российского банка.

Об этом сказал на брифинге во вторник в Киеве генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

"Двое лиц одновременно являются директорами оффшоров украинского телеканала и оффшоров, на которых числится российский банк, имеющий статус уполномоченного на финансирование гособоронзаказа РФ. Таким образом, он является причастным к ведению агрессивной войны против Украины. Сегодня зарегистрировано производство о финансировании терроризма", - заявил глава ГПУ.

При этом Луценко видит все основания для лишения лицензий телеканала NewsOne.

Напомним: