Не позволяйте манипулировать собой – Супрун дала вторую порцию советов нардепам

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует нардепам не позволять манипулировать собой, всегда проверять факты, учиться слушать и признавать свои ошибки.

Об этом она написала в Facebook.

"Вторая часть советов для народных избранников Верховной Рады Украины 9-го созыва также касается здоровья. Но именно здоровье института, в котором они будут работать, и всей Украины в целом", - отметила и.о. министра здравоохранения.

Супрун подчеркнула, что нардеп приносит присягу народу Украины, а не лидеру партии или председателю фракции, поэтому призвала не позволять манипулировать собой.

"Разберитесь, кто конкретно за что отвечает. Не будьте популистами, которые просто спешат первыми обвинить кого-то во всех проблемах мира. Будьте экспертом в области, в которой будете входить в комитет. Глубоко все исследуйте и постоянно учитесь новому", - советует Супрун.

Она призывает парламентариев прислушиваться к мнению общественности и экспертов, ездить в больницы, школы, университеты, на предприятия и говорить с конечными бенефициарами изменений, но при этом обязательно делать факт-чекинґ.

"Очень осторожно относитесь к информации, которую потребляете. Проверяйте источники и не спешите с публичными заявлениями до изучения достаточного количества информации. Заботьтесь об информационной гигиене и не работайте с недобросовестными СМИ , - отмечает глава Минздрава.

Также она советует признавать ошибки.

"Пройдите курсы аргументации и дебатов. Если вы четко осознаете, что должно быть сделано и знаете, что есть "красные линии", которые нельзя переступать – не делайте компромиссов относительно этого", - пишет Супрун.

"У сложных проблем нет простых решений. Если вам кажется, что вы видите элементарное решение сложной социальной или экономической проблемы – скорее всего, оно неправильное", - предупреждает глава Минздрава.

Также она советует поддерживать государственные институты, учиться слышать собеседника, быть партнером и усилением членов правительства, помогать воплощать системные изменения и тушить "пожары", которые "обязательно будут возникать".

"Любая серьезная трансформация будет вызывать сопротивление и препятствия. Это естественный процесс, и он полезен для общества. Если основная мотивация нравиться людям – то изменить ничего не удастся. Когда люди вокруг жалуются и пророчествуют вам неудачи, есть шанс сильно удивить всех. Проверено на собственном опыте", - подытожила Супрун.

Напомним: