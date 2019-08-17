"Дело Грымчака": Суд взял под стражу второго фигуранта

2537 просмотров
Суббота, 17 августа 2019, 19:18

Источник: 112 Украина

Решением Деснянского суда г.Чернигова второй фигурант "дела Грымчака" Игорь Овдиенко взят под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога.

Детали: Размер залога для Овдиенко установлен на уровне 4 млн. гривен. Прокуроры обращались в суд с просьбой установить размер залога на уровне 12,5 млн. грн.

Судебное заседание по Овдиенко длилось около 5 часов. 

В начале заседания адвокаты Овдиенко заявили о наличии у него второй пожизненной группы инвалидности и привели список его болезней.

Сам Овдиенко свою вину отрицает. В ходе заседания суда он заявил, что является юристом и изъятые у него средства назвал "гонораром" за свою работу.

Читайте также: 

$1 миллион за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака

Предыстория: 

  • 14 августа детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
  • По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
  • Вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Жена Грымчака сообщила, что второй задержанный – ее родной брат.
  • Позже стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол, произошедшего в декабре 2013 года.
  • По данным НАБУ, Грымчак и Овдиенко требовали взятки от нескольких фирм за различные "услуги".
  • Сам Грымчак отрицает, что брал взятки, и рассказал в суде, как ему предлагали значительно большие суммы.
  • 16 августа суд в Чернигове постановил взять под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем.
  • 17 августа Деснянский суд Чернигова вынес решение об исправлении ошибки в постановлении о мере пресечения для подозреваемого в мошенничестве заместителя председателя МинТОТ Юрия Грымчака, однако этот документ еще не вступил в силу, поэтому Грымчака пока не должны арестовывать.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Грымчак суд коррупция МВОТ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дело Грымчака: суд вынес новое решение 17 августа 2019, 14:06
Адвокат: Из-за ошибки в решении, Грымчака, скорее всего, будут перезадерживать 17 августа 2019, 07:14
Суд арестовал не того Грымчака 16 августа 2019, 21:41
Все новости
Главные новости
"Дело Грымчака": Суд взял под стражу второго фигуранта
НАБУ: Луценко мешает наказать таможенников, подозреваемых в коррупции
Дело Грымчака: суд вынес новое решение
Пожар в Одессе мог вызвать поджог, чтобы скрыть убийство – полиция
Все новости
психология

5 причин, почему в вас плохие отношения с деньгами

исследование

Когда украинские подростки начинают заниматься сексом

здоровье

Как пахнуть, а не вонять

Поиск по сайту
Архив
Весь архів