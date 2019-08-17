Грымчака оставили в СИЗО несмотря на ошибки в определении суда - адвокат

Источник: адвокат замминистра МинВОТ Юрия Грымчака Татьяна Матяш

Подозреваемого в мошенничестве замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака оставили в Черниговском СИЗО несмотря на ошибку в определении суда от 16 августа.

Прямая речь Матяш: "В Черниговском СИЗО сказали, что им известно, что у них - другое лицо, а не указанное в определении, но есть исправления и они скоро вступят в силу, поэтому сейчас отпускать никого не будут".

Детали: По словам Матяш, тюремщики "установили, что и Михайлович и Николаевич родились в один день в одном месте, поэтому есть основания считать, что это один и та же человек".

Адвокат добавила, что представители СИЗО "уведомили департамент (Пенитенциарную службу - ред.) и ждут их решения".

"Мы, наконец, едем домой, готовиться к дальнейшим боевым действиям. Сторона обвинения осталась ждать решения департамента под СИЗО", - сообщила адвокат Грымчака.

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