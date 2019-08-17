Пожар в одесском отеле: в больницах остаются 8 пострадавших

Источник: "Думская", Одесская ОГА

В больницах остаются восемь пострадавших в результате пожара в одесском отеле "Токио Cтар".

Детали: Один из 10 пострадавших - гражданин Литвы Роман Чернявский 1960 года рождения - отказался от госпитализации.

Гражданин Сьерра-Леоне, состояние которого медики оценивают как удовлетворительное, также покинул медучреждение.

Остальные пострадавшие, которые получили в основном ожоги верхних дыхательных путей, остаются на стационарном лечении.

По данным полиции, среди госпитализированных - жительница Одессы Виктория Козлова 1994 г.р., (ее состояние стабильно тяжелое), Сергей Васильев из Великомихайловского района 1999 г.р., военнослужащий, (состояние стабильное тяжелое), житель г.Сумы Николай Долгий 1981 г.р., (состояние тяжелое), Елена Хомич из Херсонской области 1996 г.р., Екатерина Русских из Великомихайловского района, 2009 г.р., (12% ожогов тела и отравление продуктами горения, состояние тяжелое); житель Мариуполя Павел Узевский 41 год (состояние тяжелое); Владимир Тепура из Беляевского района, 22 года, (ожоги 1-2 степени, ожоги глаз, 40% ожогов дыхательных путей).

Исполняющая обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова подчеркнула важность присоединить к расследованию причин трагедии Главное управление Государственной фискальной службы Украины в Одесской области и Главное управление Гоструда в Одесской области с целью идентифицировать нелегальных работников отеля. Представительству МИД Украины в Одесской области поручено оказать содействие в информировании соответствующих иностранных представителей с чьими гражданами произошло ЧП, проинформировать семьи пострадавших иностранных граждан.

Главному управлению Госмиграционной службы в Одесской области поручено провести идентификацию иностранных граждан, проверить законность их пребывания на территории Украины, организовать взаимодействие с представительством МИД Украины в Одесской области по содействию документирования и возвращения иностранных граждан в страны гражданства.

С целью идентифицировать нелегальных работников отеля "Токио Стар" к расследованию причин трагедии будут привлечены ГУ Государственной фискальной службы и ГУ Гоструда в Одесской области.

Распоряжением Одесской ОГА, 18 августа в связи с гибелью людей в Одесской области объявлен траур.

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