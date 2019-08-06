Новости 6 августа: Гибель 4 военных, Порошенко vs ГБР

На Донбассе погибли 4 военных, ГБР начало расследование из-за отдыха Порошенко на Мальдивах — новости, которые были актуальны 6 августа.

О военных

Четверо украинских военных погибли в результате обстрелов боевиков на Донбассе. С начала суток 6 августа российский-оккупационные войска осуществили два провокационных обстрела наших позиций.

О Порошенко vs. ГБР

Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины пятого президента Петра Порошенко. Дело касается отдыха Порошенко на Мальдивах. В частности, следователи ГБР проверят информацию о использовании поддельных документов.

Позже в партии "Европейская солидарность" заявили, что Порошенко всегда пересекал украинскую границу в полном соответствии с законом. "На Андрея Портнова и его "мальчиков по вызову" из Государственного бюро расследований… ожидает большое разочарование. "Поддельные документы" существуют только в их болезненном воображении", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

Мэр Киева Виталий Кличко, находясь в отпуске, передал привет главе офиса президента Андрей Богдану. "Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, когда не соврешь и не спрячешься за чью-то спину...", – написал Кличко в Twitter.

Олигарх Игорь Коломойский назвал двух претендентов на кресло будущего премьер-министра Украины. "В фаворитах гонки — (экономист, директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины) Юрий Витренко и (гендиректор инвесткомпании AYA Capital и замглавы офиса президента по экономическим вопросам) Алексей Гончарук", – сказал он.

Коломойский назвал коллаборантами и предателями кума Путина Виктора Медведчука и его коллегу по партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №10357, который позволяет до 2030 года устанавливать домашние солнечные электростанции мощностью до 30 кВт на земельных участках и получать "зеленый" тариф на электроэнергию, отпущенную в энергосистему.