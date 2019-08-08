Мадуро отказался от переговоров с оппозицией из-за санкций США

Из-за введения новых санкций США глава Венесуэлы Николас Мадуро приостановил переговоры с оппозицией.

Об этом пишет DW.

В частности, Мадуро отменил поездку делегации правительства Венесуэлы в Барбадос, где 8 и 9 августа должны были проходить переговоры.

По словам представителя венесуэльского правительства, причиной такого решения стала "жестокая и безжалостная агрессия" со стороны США.

Напомним: