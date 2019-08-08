Мадуро отказался от переговоров с оппозицией из-за санкций США

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Четверг, 8 августа 2019, 07:20

Из-за введения новых санкций США глава Венесуэлы Николас Мадуро приостановил переговоры с оппозицией.

Об этом пишет DW.

В частности, Мадуро отменил поездку делегации правительства Венесуэлы в Барбадос, где 8 и 9 августа должны были проходить переговоры.

По словам представителя венесуэльского правительства, причиной такого решения стала "жестокая и безжалостная агрессия" со стороны США.

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп 5 августа подписал указ о введении полного экономического эмбарго против Венесуэлы. Таким образом Трамп заморозил находящиеся на территории США все активы правительства Венесуэлы и связанных с ним организаций, а также запретил любые экономические операции с ними.
  • Первые переговоры властей и оппозиции Венесуэлы прошли в мае в Норвегии, позднее они были продолжены в Барбадосе. Стороны пытаются договориться о мерах по урегулированию политического кризиса в стране.
  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
  • 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
  • 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
  • 2 мая Гуайдо заявил, что во время протестов погибли 2 человека.
  • Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.
  • Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения действующего президента Николаса Мадуро.

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Темы: Венесуэла США


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