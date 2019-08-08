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У омбудсмена ищут уполномоченного по защите государственного языка

Четверг, 8 августа 2019, 14:19
У омбудсмена ищут уполномоченного по защите государственного языка

Источник: Офис омбудсмена, закон

Секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека объявил конкурс по отбору кандидата на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Конкурс состоится 4 сентября в 11:00, документы принимают до 30 августа включительно.

Обязанности уполномоченного по защите государственного языка и требования к кандидатам прописаны в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Задачами такого уполномоченного являются: защита украинского языка как государственного; защита права граждан на получение на государственном языке информации и услуг в сферах общественной жизни на всей территории Украины и устранение препятствий и ограничений в пользовании государственным языком.

Уполномоченный обеспечивает мониторинг исполнения законодательства о государственном языке и государственных целевых программ; рассматривает жалобы физических и юридических лиц на действия и бездействие органов власти по соблюдению требований законодательства о государственном языке; направляет в ряд органов представления о проведении служебных расследований и привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства о государственном языке; составляет протоколы и применяет взыскания и т. п.

Уполномоченного по защите государственного языка назначает и увольняет Кабинет министров. Омбудсмен, руководитель центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную правовую политику, и руководитель центрального органа исполнительной власти в сфере государственной языковой политики подают Кабмину по одной кандидатуре

Человек может занимать эту должность дважды (по 5 лет). Уполномоченный не является государственным служащим.

Кандидатом на эту должность может быть рекомендован гражданин Украины не моложе 35 лет, который имеет высшее образование, владеет украинским и английским языками, имеет опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка, способен по своим качествам и умениями выполнять соответствующие обязанности.

Кандидатом не может быть человек, который был привлечен к ответственности за нарушение требований закона о государственном языке или участвовал в попытках введения официального многоязычия вопреки Конституции Украины.

Уполномоченный не может: иметь представительский мандат; заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту), входить в состав органа управления или наблюдательного совета предприятия; быть членом политической партии.

Заявления и документы в офис омбудсмена следует направить заказным письмом (с уведомлением о вручении) или подать лично.

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Предыстория:

  • 25 апреля 2019 года Верховная Рада 8 созыва приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который закрепляет, что единственным государственным языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов власти и общественных сфер на всей территории государства.
  • 16 июля этот закон вступил в силу.

Алена Рощенко, УП
Темы: языкомбудсмензаконодательство
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