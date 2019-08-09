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Военные ООС не причастны к обстрелам в Горловке 5 августа – СЦКК

Пятница, 9 августа 2019, 12:03

Источник: СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон отмечает, что Объединенные силы не имеют отношения к обстрелу 5 августа, которые привели к повреждению жилых объектов и здания школы в оккупированной Горловке.

Детали: В отчете СММ ОБСЕ от 8 августа обнародована информация о свежих повреждениях в оккупированной Горловке. По оценке наблюдателей все эти повреждения образовались в результате огня из крупнокалиберного пулемета с якобы северо-западного направления. Украинская сторона СЦКК сообщает, что подразделения Объединенных сил к этим обстрелам непричастны.

Сообщение СЦКК: "Детально изучив расстояние, профиль, тактико-технические характеристики указанного вооружения, утверждаем, что характеристика формы рельефа данной местности – составляет закрытый профиль и исключает любую возможность поражения указанных объектов. Кроме того, по данным УС СЦКК, в указанный день и указанном направлении, обстрел подразделений Объединенных сил не осуществлялся, так же ответный огонь украинские армейцы не открывали".

Почему это важно: Несмотря на вооруженные провокации боевиков на Донбассе украинские защитники продолжают придерживаться установившегося режима прекращения огня и выполнять боевые задачи в рамках действующего законодательства.

Что произошло ранее: Наблюдатели ОБСЕ сообщили, что зафиксировали свежие повреждения жилых объектов и здания школы в Горловке, вызванные огнем с крупнокалиберного пулемета: выбитые стекла и повреждения от пуль. Что касается даты возникновения повреждений, эксперты ссылаются на слова местных жителей.

История вопроса:

  • 21 июля на Донбассе начало действовать "хлебное перемирие" с полным запретом на ведение любого огня. Через несколько дней оккупанты начали нарушать "режим тишины".
  • Утром 6 августа боевики обстреляли из РПГ украинских бойцов вблизи Павлополя - четверо военных из 36-й бригады морской пехоты погибли. В момент обстрела бойцы были в окопе и устанавливали инженерное оборудование. Объединенные силы не открывали ответный огонь.
  • 7 августа президент Владимир Зеленский заявил, что утром говорил с российским президентом Владимиром Путиным о ситуации на Донбассеи призвал его "повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей".
  • Путин в ответобвинил в обстрелах украинских военных и снова заговорил об "особом статусе" для так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  • Зеленский настаивает на скорейшей встрече стран "Нормандской четверки" для возобновления мирных переговоров.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассетерроризмОБСЕ
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