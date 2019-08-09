Військові ООС не причетні до обстрілу в Горлівці 5 серпня – СЦКК
Джерело: СЦКК
Українська сторона Спільного центру з координації та контролю сторін наголошує, що Об’єднані сили не мають стосунку до обстрілу 5 серпня, які призвели до пошкодження житлових об'єктів і будівлі школи в окупованій Горлівці.
Деталі: У звіті СММ ОБСЄ від 8 серпня оприлюднена інформація щодо пошкоджень в окупованій Горлівці. За оцінкою спостерігачів всі ці пошкодження утворилися в результаті вогню з великокаліберного кулемета із нібито північно-західного напрямку. Українська сторона СЦКК повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил до цих обстрілів непричетні.
Повідомлення СЦКК: "Детально вивчивши відстані, профіль, тактико-технічні характеристики зазначеного озброєння, стверджуємо, що характеристика форми рельєфу даної місцевості – складає закритий профіль та виключає будь-яку можливість ураження зазначених об’єктів. Крім того, за даними УС СЦКК, у зазначений день та вказаному напрямку, обстріл підрозділів Об’єднаних сил не здійснювався, так само вогонь у відповідь українські армійці не відкривали".
Чому це важливо: Попри збройні провокації бойовиків на Донбасі українські захисники продовжують дотримуватися сталого режиму припинення вогню та виконувати бойові завдання в рамках чинного законодавства.
Що відбулося раніше: Спостерігачі ОБСЄ повідомили, що зафіксували свіжі пошкодження житлових об’єктів та будівлі школи в Горлівці, спричинені вогнем із великокаліберного кулемета: вибиті вікна та пошкодження від куль. Стосовно дати виникнення пошкоджень, експерти посилаються на слова місцевих мешканців.
Передісторія:
- 21 липня на Донбасі почало діяти "хлібне перемир’я" з повною забороною на ведення будь-якого вогню. За кілька днів окупанти почали порушувати "режим тиші".
- Вранці 6 серпня бойовики обстріляли з РПГ українських бійців поблизу Павлополя – четверо військових із36-ї бригади морської піхоти загинули. У момент обстрілу бійці були в окопі і встановлювали інженерне обладнання. Об'єднані сили не відкривали вогонь у відповідь.
- 7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що вранці говорив із російським президентомВолодимиром Путіним про ситуацію на Донбасі і закликав його "вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей".
- Путін у відповідь звинуватив у обстрілах українських військових та знову заговорив про "особливий статус" для так званих "ДНР" і "ЛНР".
- Зеленський наполягає на якомога швидшій зустрічі країн "Нормандської четвірки" для відновлення мирних переговорів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua