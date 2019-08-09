Військові ООС не причетні до обстрілу в Горлівці 5 серпня – СЦКК

Джерело: СЦКК

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю сторін наголошує, що Об’єднані сили не мають стосунку до обстрілу 5 серпня, які призвели до пошкодження житлових об'єктів і будівлі школи в окупованій Горлівці.

Деталі: У звіті СММ ОБСЄ від 8 серпня оприлюднена інформація щодо пошкоджень в окупованій Горлівці. За оцінкою спостерігачів всі ці пошкодження утворилися в результаті вогню з великокаліберного кулемета із нібито північно-західного напрямку. Українська сторона СЦКК повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил до цих обстрілів непричетні.

Повідомлення СЦКК: "Детально вивчивши відстані, профіль, тактико-технічні характеристики зазначеного озброєння, стверджуємо, що характеристика форми рельєфу даної місцевості – складає закритий профіль та виключає будь-яку можливість ураження зазначених об’єктів. Крім того, за даними УС СЦКК, у зазначений день та вказаному напрямку, обстріл підрозділів Об’єднаних сил не здійснювався, так само вогонь у відповідь українські армійці не відкривали".

Чому це важливо: Попри збройні провокації бойовиків на Донбасі українські захисники продовжують дотримуватися сталого режиму припинення вогню та виконувати бойові завдання в рамках чинного законодавства.

Що відбулося раніше: Спостерігачі ОБСЄ повідомили, що зафіксували свіжі пошкодження житлових об’єктів та будівлі школи в Горлівці, спричинені вогнем із великокаліберного кулемета: вибиті вікна та пошкодження від куль. Стосовно дати виникнення пошкоджень, експерти посилаються на слова місцевих мешканців.

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