Військові ООС не причетні до обстрілу в Горлівці 5 серпня – СЦКК

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П'ятниця, 9 серпня 2019, 12:03

Джерело: СЦКК

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю сторін наголошує, що Об’єднані сили не мають стосунку до обстрілу 5 серпня, які призвели до пошкодження житлових об'єктів і будівлі школи в окупованій Горлівці.

Деталі: У звіті СММ ОБСЄ від 8 серпня оприлюднена інформація щодо пошкоджень в окупованій Горлівці. За оцінкою спостерігачів всі ці пошкодження утворилися в результаті вогню з великокаліберного кулемета із нібито північно-західного напрямку. Українська сторона СЦКК повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил до цих обстрілів непричетні. 

Повідомлення СЦКК: "Детально вивчивши відстані, профіль, тактико-технічні характеристики зазначеного озброєння, стверджуємо, що характеристика форми рельєфу даної місцевості – складає закритий профіль та виключає будь-яку можливість ураження зазначених об’єктів. Крім того, за даними УС СЦКК, у зазначений день та вказаному напрямку, обстріл підрозділів Об’єднаних сил не здійснювався, так само вогонь у відповідь українські армійці не відкривали".

Чому це важливо: Попри збройні провокації бойовиків на Донбасі українські захисники продовжують дотримуватися сталого режиму припинення вогню та виконувати бойові завдання в рамках чинного законодавства.

Що відбулося раніше: Спостерігачі ОБСЄ повідомили, що зафіксували свіжі пошкодження житлових об’єктів та будівлі школи в Горлівці, спричинені вогнем із великокаліберного кулемета: вибиті вікна та пошкодження від куль. Стосовно дати виникнення пошкоджень, експерти посилаються на слова місцевих мешканців.

Передісторія:

  • 21 липня на Донбасі почало діяти "хлібне перемир’я" з повною забороною на ведення будь-якого вогню. За кілька днів окупанти почали порушувати "режим тиші".
  • Вранці 6 серпня бойовики обстріляли з РПГ українських бійців поблизу Павлополя – четверо військових із36-ї бригади морської піхоти загинули. У момент обстрілу бійці були в окопі і встановлювали інженерне обладнання. Об'єднані сили не відкривали вогонь у відповідь.
  • 7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що вранці говорив із російським президентомВолодимиром Путіним про ситуацію на Донбасі і закликав його "вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей".
  • Путін у відповідь звинуватив у обстрілах українських військових та знову заговорив про "особливий статус" для так званих "ДНР" і "ЛНР".
  • Зеленський наполягає на якомога швидшій зустрічі країн "Нормандської четвірки" для відновлення мирних переговорів.

Українська правда

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Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі тероризм ОБСЄ


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