Пытки активистов Майдана: Прокуратура обжалует оправдание экс-беркутовца

Источник: комментарий руководителя группы прокуроров Валерия Смирнова, Громадське

Прокуратура обжалует решение Днепровского райсуда Киева, оправдавшего экс-беркутовца Андрея Хандрыкина, обвиняемого в избиении и пытках активистов Евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо" в январе 2014 года.

Прямая речь Смирнова: Мы однозначно обратимся в апелляцию, где будет профессиональная коллегия судей, которая - я обоснованно надеюсь - примет справедливое решение.

У нас были конкретные обоснованные доводы, опровергающие аргументы защитника Хандрыкина, Валентина Рыбина, о непринадлежности доказательств и недоказанности вины обвиняемого. Однако почему-то судья не предоставила нам права опровергнуть позицию защиты во время дебатов. Наши процессуальные права были нарушены, и это также мы будем указывать в нашей апелляционной жалобе. На подачу апелляции у нас есть месяц.

Что было ранее: Днепровский райсуд Киева 30 августа оправдал экс-"беркутовца" Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо" в январе 2014 года.

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